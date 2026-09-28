Dolar 48,8970 -0,04%
Euro 55,7027 -0,07%
Bist 12.592,01 -2,38%
Altın Gram 6.565,61 -3,35%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 98,91 +1,51%
--°

Bakan Göktaş genç çiftle kahve eşliğinde Aile ve Gençlik Fonu desteğini değerlendirdi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Eylül'de evlenen Esmanur (24) ve Yiğit (27) Çetinkaya'nın Bahçelievler'deki evine misafir oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 13:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bakan Göktaş genç çiftle kahve eşliğinde Aile ve Gençlik Fonu desteğini değerlendirdi

ziyaretin ayrıntıları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul programı kapsamında 10 Eylül'de, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden yararlanarak yeni yuva kuran Esmanur (24) ve Yiğit (27) Çetinkaya çiftinin Bahçelievler'deki evine konuk oldu.

Göktaş, çiftin kendisine ikram ettiği kahveyi içerken, evlilik öncesi eğitim sürecini ve çiftin ev hazırlıklarını dinledi. Sohbet sırasında genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

projenin kapsamı ve kaynakları:

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlerin yuva kurma süreçlerinde desteklendiklerini vurguladı. Göktaş, fonun gelirlerinin özellikle Gabar ve Filyos gibi yer altı zenginliklerinden elde edildiğini belirtti.

Konuşmasında, evlilik kredisinden yararlanan gençlerin öncelikli olarak sosyal konut projelerinde desteklendiğini hatırlatan Göktaş, ayrıca gençlerin istihdamına yönelik imkanların sağlanması için İŞKUR aracılığıyla da adımlar atıldığını ifade etti.

sürekli destek taahhüdü:

Bakan, yeni evli çiftlerin yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde devlet desteğinin süreceğini belirterek, gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olacaklarını vurguladı. Ziyaret, programın yerinde takip edildiğine dair somut bir örnek olarak kayda geçti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, AİLE VE GENÇLİK FONU KAPSAMINDAKİ...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, AİLE VE GENÇLİK FONU KAPSAMINDAKİ EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİNDEN YARARLANARAK YENİ YUVA KURAN ESMANUR VE YİĞİT ÇETİNKAYA ÇİFTİNİN İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DEKİ EVLERİNİN İLK MİSAFİRİ OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için
images

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor
images

Kuşadası’nda restoranlarda gıda güvenliği ve ruhsat denetimleri artırıldı
images

Kuduz alarmı: ısırıkta yaranızı en az 15 dakika su ve sabunla yıkayın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi