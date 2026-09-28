Bakan Göktaş genç çiftle kahve eşliğinde Aile ve Gençlik Fonu desteğini değerlendirdi

ziyaretin ayrıntıları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul programı kapsamında 10 Eylül'de, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden yararlanarak yeni yuva kuran Esmanur (24) ve Yiğit (27) Çetinkaya çiftinin Bahçelievler'deki evine konuk oldu.

Göktaş, çiftin kendisine ikram ettiği kahveyi içerken, evlilik öncesi eğitim sürecini ve çiftin ev hazırlıklarını dinledi. Sohbet sırasında genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

projenin kapsamı ve kaynakları:

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlerin yuva kurma süreçlerinde desteklendiklerini vurguladı. Göktaş, fonun gelirlerinin özellikle Gabar ve Filyos gibi yer altı zenginliklerinden elde edildiğini belirtti.

Konuşmasında, evlilik kredisinden yararlanan gençlerin öncelikli olarak sosyal konut projelerinde desteklendiğini hatırlatan Göktaş, ayrıca gençlerin istihdamına yönelik imkanların sağlanması için İŞKUR aracılığıyla da adımlar atıldığını ifade etti.

sürekli destek taahhüdü:

Bakan, yeni evli çiftlerin yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde devlet desteğinin süreceğini belirterek, gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olacaklarını vurguladı. Ziyaret, programın yerinde takip edildiğine dair somut bir örnek olarak kayda geçti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, AİLE VE GENÇLİK FONU KAPSAMINDAKİ EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİNDEN YARARLANARAK YENİ YUVA KURAN ESMANUR VE YİĞİT ÇETİNKAYA ÇİFTİNİN İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DEKİ EVLERİNİN İLK MİSAFİRİ OLDU.