Bakanlık hukuki süreçlerle şiddet mağdurlarını koruyacağını vurguladı

bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şiddet mağdurlarına yönelik hukuki koruma çalışmalarına dikkat çekti. Açıklamada, "Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunmasına yönelik hukuki süreçler titizlikle yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.

hukuk hizmetlerinin yapısı ve kapsayıcılığı:

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bakanlığa bağlı olarak merkezde ve 81 ilde koordinasyon sağlayan uzman birim olarak tanımlandı. Birimin görevinin, hukuki süreçleri izlemek, mağdur haklarını gözetmek ve gerekli durumlarda müdahil olarak hukuki korumayı güçlendirmek olduğu vurgulandı.

kanun çerçevesinde müdahillik ve önleme taahhüdü:

Açıklamada ayrıca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülen işlemlere dikkat çekilerek, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla davalara müdahil olma ve titiz çalışma kararlılığına devam edileceği belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "ŞİDDETE UĞRAYAN VEYA ŞİDDETE UĞRAMA TEHLİKESİ BULUNAN BİREYLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇLER TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR" İFADELERİ KULLANILDI.