Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt aşevi paylaşma ve dayanışma merkezi oldu

Açılış ve proje

Türk Kızılay tarafından yürütülen 81 İlde 81 Aşevi projesi kapsamında Sivas'ta yapımı tamamlanan Semra ve Aydın Kurt Aşevi törenle hizmete açıldı. Aşevinin tüm masraflarını üstlenen hayırsever Yusuf Ziya Kurt ve ailesinin katkısıyla hayat bulan tesisin açılışına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (Türk Kızılay Genel Başkanı), Dr. Yılmaz Şimşek (Sivas Valisi), il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Amaç: yalnız kalan büyüklerle bağ kurmak

Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, projenin hedefinin yalnızca sıcak yemek ulaştırmak olmadığını, özellikle evlerinde tek başına yaşayan yaşlılarla gönül bağı kurmanın öncelikli amaçlardan biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, kuruluşun 158 yıllık geçmişine atıf yaparak milletin ihtiyaçlarını esas almanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

TÜİK verilerine göre yüzde 20 artışla 65 yaş üzeri 9,5 milyon vatandaş bulunduğunu, bugün 1 milyon 600 bin büyüğümüzün evinde tek başına yaşadığını hatırlatan Yılmaz, 'Biz 81 ilden 81 aşevi derken aslında ihtiyaç sahipliğinden, yoksulluktan daha büyük bir amaçla yola çıktık' diyerek aşevlerinin sosyal bir dayanışma noktası olacağını söyledi. Yılmaz ayrıca tesisin sürdürülebilirliği için valilik ve sosyal yardımlaşma vakıflarıyla ortak bir işleyiş modeli kurulacağını aktardı.

Sivas'ta paylaşma ve toplum dayanışması

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise açılan aşevinin kentin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne somut katkı sağlayacağını vurguladı. Şimşek, toplumun paylaşma ve kardeşlik değerlerine atıf yaparak, peygamber efendimizin 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifine gönderme yaptı ve böyle merkezlerin bu kültürü yaşatmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Vali Şimşek, bir şehrin gücünün yalnızca imkânlarla ölçülmediğini; insanların birbirine duyduğu güven, vefa ve paylaşılan güzelliklerin de önem taşıdığını ifade ederek Kızılay'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmadaki rolünü öne çıkardı. Aşevi hakkında, Sivas'ın sahiplenebileceği, kentteki yardımseverlerle ortak hareket edilecek bir merkez olacağı beklentisi yinelendi.

Kursa edilen konuşmaların ardından Semra ve Aydın Kurt Aşevi resmen hizmete başladı. Tören sonrasında dağıtılacak yemeklerin yanı sıra, tesisin sosyal iletişim ve ziyaretlerle yalnız yaşayan yaşlılarla ilişkileri güçlendirmesi, yerel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle devamlı bir dayanışma noktasına dönüşmesi hedefleniyor.

SEMRA VE AYDIN KURT AŞEVİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.