Kayserispor'a FIFA'dan iki yeni tescil yasağı ve 1.934.000 Euro'luk borç

son durum:

Kayserispor Kulübü, FIFA nezdinde yürütülen alacak dosyaları nedeniyle iki yeni transfer ve tescil yasağı bildirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni bildirilen dosyaların eski futbolcu Ali Karimi ve antrenör Vito Tercolo taleplerinden kaynaklandığı belirtildi. Kulüp, söz konusu bildirimlerin FIFA tarafından resmen iletildiğini ve süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

dosyalar ve tutarlar:

Kayserispor tarafından paylaşılan listeye göre dosyalar ve alacak tutarları şu şekilde sıralanıyor: Erling Moe 120.000 Euro, Hussain Etzaz Mozafar 60.000 Euro, Trond Strande 60.000 Euro, Carlos Mané 75.000 Euro, Mehdi Bourabia 456.000 Euro, Ali Karimi 1.007.000 Euro ve Vito Tercolo 156.000 Euro. Açıklamada, toplam dosya sayısının 7 olduğu ve toplam tutarın 1.934.000 Euro olarak kaydedildiği paylaşıldı.

son iki dosya ve 'öde-kaldır' niteliği:

Kulübün bildiriminde, son gelen iki dosyanın toplam tutarının 1.163.000 Euro olduğu vurgulandı. Ayrıca, söz konusu transfer yasaklarının tamamının 'öde-kaldır' niteliğinde olduğu belirtildi; yani ilgili borçların ödenmesi ve FIFA nezdindeki işlemlerin tamamlanması halinde yasağın kaldırılmasının mümkün olduğu ifade edildi.

kulübün çalışmaları ve olası etkiler:

Kayserispor, transfer yasaklarına konu dosyaların çözümü ve yasakların kaldırılması yönündeki çalışmalarını "titizlikle ve kararlılıkla" sürdürdüğünü açıkladı. Kulüp açıklaması, ödemeler ve FIFA ile gerekli mutabakat sağlanana kadar tescil ve transfer işlemlerinde kısıtların devam edebileceğini ima ediyor. Yetkililer, belirtilen alacakların kapatılmasının yasağın kaldırılmasında belirleyici olacağını tekrar vurguladı.

KAYSERİSPOR; ESKİ FUTBOLCUSU ALİ KARİMİ VE ANTRENÖR VİTO TERCOLO’DAN KAYNAKLANAN ALACAK DOSYASI NEDENİYLE FIFA TARAFINDAN YENİ 2 TRANSFER VE TESCİL YASAĞIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI.