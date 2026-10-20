Derebucak'ta doğal gaz kalorifer ateşçiliği kursu istihdama yeni kapı aralıyor

Derebucak'ta mesleki eğitimle istihdama destek

Konya'nın Derebucak ilçesinde, mesleki yeterlilik kazandırmayı ve yerel iş gücünü güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir kurs başlatıldı. Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu, iş hayatına hazırlanmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kurs, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı beceri kazandırmayı hedefliyor.

Kursun içeriği ve öncelikleri:

Eğitim programı kapsamında doğal gaz yakıtlı kalorifer sistemlerinin işletilmesi, kazan dairelerinde güvenlik uygulamaları, verimli işletim yöntemleri ve yakıt tasarrufu konuları ön plana alınıyor. Kursiyerlere kazan dairesinde güvenli çalışma prosedürleri, arıza tespiti ve temel bakım uygulamaları öğretilerek, mesleki yeterlilik düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Bu yaklaşım, hem iş sağlığı ve güvenliğini güçlendiriyor hem de enerji verimliliğine katkı sağlıyor.

Yerel yönetim değerlendirmesi ve istihdam beklentisi:

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, kursiyerlerle bir araya gelerek eğitim çalışmalarını değerlendirdi. Akçay, kursun mesleki yeterlilik kazandırmaya ve bölgedeki istihdama katkı sunmaya yönelik olduğunu vurguladı ve eğitimin başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu. Ayrıca, düzenlemede emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Yerel düzeyde verilen bu tür eğitimlerin, ısıtma ve tesisat sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olarak yeni istihdam fırsatları yaratması bekleniyor.

Sonuç olarak kurs, katılımcıların mesleki gelişimini desteklerken ilçede güvenli ve verimli ısıtma uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor ve istihdama yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

KONYA’NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE AÇILAN DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİLİĞİ KURSU, MESLEKİ YETERLİLİK KAZANMAK VE İŞ HAYATINA HAZIRLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.