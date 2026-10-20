Bişkek'te sona eren TÜRKPA 15. genel kurulunda yapay zekâ odağıyla iş birliğine yeni sayfa

TÜRKPA 15. genel kurul sonuçları:

Bişkek'te düzenlenen Türk Devletler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurul Toplantısı, Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev başkanlığında "Yapay Zeka ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamenter İşbirliği" temasıyla Irıs Ordo Sarayı'nda sona erdi. Toplantı, bölgesel parlamenter iş birliğinin dijitalleşme ve teknoloji ekseninde güçlendirilmesine odaklandı.

Toplantının katılımcıları ve gündemi:

Genel Kurula, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev katıldı. Toplantıda eğitim, bilim, kültür, ekonomi, çevre, doğal kaynaklar ve dijitalleşme gibi alanlarda parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Gündemde özellikle yapay zekâ, teknolojik altyapıların uyumu ve milletvekillerinin bu alandaki kapasitesinin artırılması için ortak mekanizmalar oluşturulması talepleri öne çıktı. Katılımcılar, mevzuat uyumluluğu, ortak eğitim programları ve parlamentolar arası bilgi paylaşımının önemini vurguladı.

Alınan kararlar ve değerlendirmeler:

Toplantıda, bir sonraki TÜRKPA 16. Genel Kurul Toplantısının Türkiye'de düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca Asamble genel sekreterinin iki yardımcısının seçimi tamamlandı ve Bişkek deklarasyonu kabul edildi. Kırgızistan, TÜRKPA dönem başkanlığını Kazakistan'dan devraldı.

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamataliyev, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ve Kazakistan Kurultay Başkanı Dadebay değerlendirmelerde bulundu. Hasan, üyelerin meclis başkanlarının nisan ayında İstanbul'da gayriresmî bir araya geldiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu, son derece önemli bir temel oluşturdu. Bugün kabul edilen iş planı çerçevesinde, her yıl düzenli olarak meclis başkanlarımızın ve milletvekillerimizin bir araya gelmesinin yanı sıra meclis başkanlarımızın gayriresmî toplantıları da gerçekleştirilecek. Bu, cumhurbaşkanlarımızın hayata geçirdiği gayriresmî zirvelere benzer şekilde, parlamento başkanlarımızın daha sık bir araya gelerek önemli meseleleri müzakere edebilmeleri için mükemmel bir fırsat olacak. Bu gelişme, TÜRKPA’nın faaliyetlerinde yeni bir sayfa açacaktır."

Kararlar çerçevesinde, üye parlamentolar arasında düzenli temasların artırılması, ortak çalışma komisyonlarının güçlendirilmesi ve teknoloji odaklı politika önerilerinin hazırlanması hedefleri ön plana çıktı. Toplantı, bölgesel parlamenter iş birliğinin dijital dönüşüm sürecine entegre edilmesi yönünde somut adımların atıldığı bir forum olarak değerlendirildi.

KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ BİŞKEK’TE DÜZENLENEN TÜRK DEVLETLER PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) 15. GENEL KURUL TOPLANTISI SONA ERDİ.