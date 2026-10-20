Yatırımın adresi eğitim: Kayseri'ye hayırsever destekli yeni Anadolu lisesi

Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi törenle açıldı

Kocasinan Belediyesi’nin hayırsever iş birliğiyle Kayseri’ye kazandırdığı Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesinin resmi açılışı Beyazşehir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Törene ev sahipliği yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılışta yaptığı konuşmada eğitime yapılan yatırımı vurguladı.

Açılış töreni ve protokol katılımı:

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, hayırsever Osman Ulubaş, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı. Protokol üyeleri kürsüde dualarla okulun resmi açılışını yaptı.

Hayırseverin hikâyesi ve belediye mesajı:

Hayırsever Mehmet Altun, törende duygularını paylaşarak "Bana bugünleri gösteren Cenab-ı Allah’a hamdolsun. 12 metrekarelik bir okulda okudum ve hayallerimde hep okul yaptırmak vardı" dedi. Altun, mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren eğitim yararına çalıştığını ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde okullar yaptırdığını belirtti.

Ev sahibi olarak konuşan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Kayseri’mizin geleceği için yüksek standartlarda okullar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Çolakbayrakdar, hayırseverlere teşekkür ederek Kayseri genelinde ve Kocasinan’da yapılan okul sayılarıyla ilgili bilgi verdi ve gençlere güven mesajı iletti.

Coşkun Esen, okulun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek lisenin Kocasinan ve il geneline hayırlı olmasını diledi. Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin hayırseverlik geleneğini vurguladı; Mehmet Altunun 31 okul yaptığını, Osman Ulubaş ile birlikte bu sayının toplamda 50ye ulaştığını söyledi ve hayırseverlerin memleket sevgisine dikkat çekti.

Açılış konuşmaları ve duaların ardından protokol üyeleri okulu gezdi. Başkan Çolakbayrakdar, tören sonunda protokole okulu detaylı bir şekilde göstererek binanın eğitim-öğretim için hazır hale getirildiğini yerinde anlattı. Tören, okulun öğrencilerle dolup taşması temennisiyle sonlandı.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİYLE KAYSERİ’YE KAZANDIRDIĞI TÜRKAN ALTUN VE AVUKAT MEHMET ALTUN ANADOLU LİSESİ’NİN RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.