Üniversite yolculuğuna destek: Ümraniye'den ilk kez başlayan öğrencilere sekiz ayda 20 bin lira

Ümraniye Belediyesi'nden yeni eğitim desteği

Ümraniye Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversiteye ilk kez yerleşen gençlere yönelik maddi bir destek programı başlattı. Belediye, eğitim hayatına adım atan öğrencilerin ve ailelerinin karşılaştığı finansal yükü hafifletmeyi hedefliyor.

kimler yararlanacak:

Programa, Ümraniye'de ikamet eden, 18-25 yaş aralığındaki ve 2026-2027 döneminde ilk kez ön lisans veya lisans programına yerleşen Ümraniyeli öğrenciler dahil olacak. Destekten yararlanma koşulları ve kapsamı belediye tarafından duyuruldu.

ödemelerin düzeni ve amaç:

Ödemeler sekiz ay boyunca düzenli yapılacak; aylık tutar 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Böylece her öğrenciye dönem boyunca toplam 20 bin lira maddi katkı sağlanacak. Belediyenin açıkladığı hedef, öğrencilerin eğitim giderlerine destek vererek yeni döneme daha güçlü başlamalarına yardımcı olmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak.

Program, Ümraniye Belediyesi'nin üniversiteye hazırlık sürecinde verdiği desteklerin devamı niteliğinde değerlendiriliyor ve gençlerin eğitimlerine odaklanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım program hakkında şu ifadeleri kullandı: "Üniversiteye adım atan gençlerimizin heyecanını ve ailelerimizin gururunu paylaşıyoruz. Gençlerimizin eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı olmak, ailelerimizin bütçesine katkı sunmak için sekiz ay boyunca toplam 20 bin lira eğitim desteği sağlayacağız. Üniversiteye hazırlık sürecinde olduğu gibi şimdi de yanlarındayız. Bu desteğin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, her birine başarılı bir üniversite hayatı temenni ediyorum."

ÜMRANİYE BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE İLK KEZ ÖN LİSANS VEYA LİSANS PROGRAMINA YERLEŞEN ÜMRANİYELİ ÖĞRENCİLERE, SEKİZ AY BOYUNCA AYLIK 2 BİN 500 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 20 BİN TL DESTEK SAĞLAYACAK.