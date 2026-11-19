Bakırköy adliyesinde kan bağışı noktası kuruldu

Kızılay tarafından Bakırköy Adalet Sarayı Atrium alanına kan bağışı noktası kuruldu. Vatandaşlar ile adliye personeli, hakim ve savcılar alana gelerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan verdi.

Etkinlik kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Yıldırım ile Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çakır başta olmak üzere çok sayıda adliye yetkilisi kan bağışında bulundu.

madalya ve plaket takdimi:

Kızılay, yoğun bağışları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Yıldırım ile Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çakır'a bronz madalya ile plaket takdim etti. Etkinliğe ayrıca Başsavcı Vekilleri Osman Beraat Çetin ve Hakan Aksoy da katılarak bağış yaptı.

kampanya süreci ve duyarlılık:

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Bakırköy Şube Başkanı Tacettin Kümet, "Kan toplumun ciddi anlamda ihtiyacı. Her ailenin, her insanın ne zaman kana ihtiyaç duyacağı belli değil. Bakırköy Adliyesi de, bu konuda gerek başsavcı, gerek başsavcı vekilleri son derece duyarlı. Ayda bir kez, ciddi anlamda Bakırköy Adliyesinde kan bağışı kampanyası yapılıyor. Gerek adliye personeli, gerek hakim ve savcılar bu konuda son derece duyarlı. Duyarlılıklarını bugün madalya ile taçlandırdık" şeklinde konuştu.

Yetkililer, düzenli kampanyaların sürdürüleceğini belirterek toplumun kan ihtiyacının karşılanmasında adliye çalışanlarının örnek bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda kan bağışı seferberliği