İnegöl Belediyesi iki ayrı projeyle Marmara'da ödül aldı

İnegöl Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında iki farklı projesiyle ödüle layık görüldü. Belediyenin çevre ve kurumsal yönetim alanındaki uygulamaları, yenilikçilik ve etkinlik kriterleriyle değerlendirildi ve iki ayrı kategoride başarı elde edildi.

Havadan denetim: dron ile çevre ve hava kirliliği izlemenin kapsamı:

İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen Havadan Denetim: Dron ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi projesi, ilçe genelinde çevreye zarar verebilecek unsurları teknolojik yöntemlerle takip ediyor. Proje, geleneksel saha denetimlerini dijitalleştirerek geniş alanların daha hızlı ve etkin şekilde taranmasına olanak sağlıyor; böylece kirlilik unsurları erken aşamada tespit edilip idari süreçler hızla başlatılabiliyor.

Dron destekli denetimler üç ana başlıkta gerçekleştiriliyor: sanayi kaynaklı hava kirliliği riskleri, trafik kaynaklı egzoz ve duman emisyonu ile endüstriyel ve evsel atıkların uygunsuz bertarafı. Sanayi bölgeleri ve fabrika bacaları havadan izlenirken, hava kirliliği riski taşıyan alanlardan görüntüler kayıt altına alınıyor. Trafikten kaynaklanan kirlilik şüphesi olan araçların görüntüleri ilgili birimlerle paylaşılıyor; izinsiz atık bırakılan boş araziler, dere kenarları ve benzeri noktalar düzenli olarak kontrol ediliyor.

Projenin uygulama sonuçları da dikkat çekici: yürütülen saha denetimlerinde 10 aylık süreçte dron kullanılarak toplam 332 tespit gerçekleştirildi. Bu sayının, erken müdahale ve hızlı idari süreç başlatma açısından sağladığı katkı, ödül değerlendirmesinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Yalın belediyecilik: süreç iyileştirme ve maliyet tasarrufu:

Belediyenin ödül alan ikinci projesi Yalın Belediyecilik, kurum içi iş süreçlerinin sadeleştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına odaklanıyor. Amaç; zaman, emek ve kaynak kayıplarını azaltmak, gereksiz iş adımlarını ortadan kaldırmak ve işlemleri hızlandırmak. Bu yaklaşımla hem vatandaş memnuniyeti hem de kurumsal etkinlik hedefleniyor.

Yalın Belediyecilik uygulamasında personel katılımı ön plana çıkarılıyor. Kurulan Yalın Öneri Sistemi üzerinden çalışanlar hizmetlerin geliştirilmesine yönelik fikir sunabiliyor; bugüne dek personele açılan bu platforma toplam 354 öneri kaydedildi. Ayrıca sahada doğrudan gözlem ve incelemeye dayanan Gemba yürüyüşleriyle 510 iyileştirme fırsatı belirlendi ve kök neden odaklı çözüm önerileri geliştirildi.

Uygulamanın ekonomik çıktıları da somut: Yalın Belediyecilik çalışmaları sayesinde bugüne kadar toplam 225 milyon 506 bin 596,74 TL tutarındaki giderin önüne geçildi. Bu tasarruf, kaynakların yeniden yönlendirilmesini ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini mümkün kılıyor.

Her iki proje de farklı boyutlarda belediye performansını artırmaya dönük adımlar içeriyor: dron teknolojisi çevre yönetimine hız ve etkinlik kazandırırken, yalın yönetim uygulamaları kurum içi verimliliği yükseltiyor. İnegöl Belediyesi, bu iki yönlü yaklaşımıyla hem saha denetim kapasitesini hem de kurumsal hizmet süreçlerini güçlendirmiş oldu.

Tören ve ödüllerin ilanı bağlamında, 11. Altın Karınca Ödül Töreni 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve yerel yönetimlerin iyi uygulama örnekleri bu etkinlikte vurgulanacak.

İNEGÖL BELEDİYESİ, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ’NDE İKİ AYRI PROJESİYLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ. "DRONE İLE ÇEVRE VE HAVA KİRLİLİĞİ İZLEME" VE "YALIN BELEDİYECİLİK" PROJELERİYLE İKİ FARKLI KATEGORİDE BAŞARI ELDE EDİLDİ.