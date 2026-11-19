Projenin kapsamı:

Afyonkarahisar Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sosyal sorumluluk çalışmasında, Dişli Beldesi ve Taşlıdere Köyü'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri gerçekleştirildi.

Ekipler, kamu hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde toplam 20 vatandaşı evlerinde ve Dişli Belediye binasında ziyaret ederek kuaför ve bakım desteği sundu.

Hizmetin uygulanışı ve yaklaşımı:

Kamu hizmeti yükümlüsü olan kişiler tarafından yürütülen uygulamada hizmetler büyük bir özen ve titizlikle yapıldı. Verilen kuaför ve bakım işlemleri hem fiziksel konfora hem de psikolojik desteğe odaklandı; çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü ve yalnız olmadıkları duygusunu güçlendirdi.

Bu ziyaretlerle devletin şefkatli yüzü somut biçimde gösterilirken, yükümlüler ile kurum personelinin koordinasyonu ve sorumluluk bilinci öne çıktı.

Toplumsal etki ve sürdürülebilirlik:

Çalışma, toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve vefanın somut bir örneğini oluşturuyor. Proje, geleneksel hale gelmiş uygulamalar arasında yer alıyor ve yetkililer bu tür hizmetlerin artan bir gayretle devam edeceğini belirtiyor.

Projenin sürdürülebilirliği ve kalıcı etkisi vurgulanırken, emeği geçen kurum personeline ve özveriyle görev yapan yükümlülere teşekkür edildi; proje Sevgi ve Vefa İyileştirir sloganıyla kararlılıkla sürdürülecek.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ANLAMLI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA, DİŞLİ BELDESİ VE TAŞLIDERE KÖYÜ’NDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ VE YATAĞA BAĞIMLI VATANDAŞLARA EVLERİNDE KUAFÖR HİZMETİ VERİLDİ.