görüşmede öne çıkan talepler:

Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay ve yönetim kurulu üyeleri, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Eber Gölü'ne ulaşımı sağlayan yolların durumu ve iyileştirme talepleri gündeme getirildi.

Dernek temsilcileri, özellikle yağışlı ve kış dönemlerinde ulaşımda yaşanan güçlükleri ve bölge halkının göle erişimindeki aksaklıkları detaylandırdı. Hüsnü Kalay, yolların iyileştirilmesi yönündeki beklentileri Başkan Aynacı'ya iletti.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Belediye Başkanı Derviş Aynacı, talepleri değerlendirerek, sathi kaplama çalışmalarına ilişkin kararın alındığını belirtti. Aynacı, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte göl yollarında sathi kaplama çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Yapılacak düzenlemelerle amaç, göle ulaşımda yaşanan güçlükleri gidermek ve vatandaşların Eber Gölü'ne daha konforlu ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Başkan Aynacı, çalışmaların bölgeye erişimi kolaylaştıracağını ve ulaşım konforunu artıracağını vurguladı.

Belediye ile dernek arasındaki bu görüşme, yerel paydaşların ulaşım altyapısı konusundaki beklentilerini belediye gündemine taşırken, sahadaki fiziki iyileştirmelerin hava koşullarına bağlı olarak en kısa sürede başlaması planlanıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE EBER GÖLÜ’NE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA GÖL YOLLARINDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK.