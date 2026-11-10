Çini sanatçısından gençlere: markalaşma, kadın girişimciliği ve sürdürülebilirlik dersi

Çini sanatçısı Nida Olçar üniversitede öğrencilerle buluştu:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi Genel İşletme dersi kapsamında düzenlenen söyleşide yaklaşık 750 öğrenci ile bir araya geldi. Programda kadın girişimciliği, markalaşma ve COP31 bağlamında sürdürülebilir uygulamalar ele alındı.

Olçar, etkinlik öncesinde Rektör Süleyman Kızıltoprak ve Dekan Ercan Taşkın'a organizasyon için teşekkür etti ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktan memnun olduğunu belirtti.

Sıtkı markasının yolculuğu ve kent katkıları:

Sanatçı, Sıtkı markasının kuruluşundan günümüze gelişim sürecini adım adım anlattı. Marka oluşturma, marka değerini koruma ve pazar konumlandırma stratejileri üzerine verdiği örneklerle öğrencilerin somut kavrayış geliştirmesine katkı sundu. Olçar, markanın Kütahya’ya sağladığı ekonomik ve kültürel değerleri de vurguladı.

Program sekiz farklı bölümden gelen öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti; söyleşinin ardından uzayan soru-cevap bölümü ve gençlerin ilgisi etkinliğin öne çıkan unsurları oldu. Olçar, bu geri dönüşlerden etkilenerek, "En çok etki bırakan program sonrası gençlerin sorularının devam etmesi ve gözlerindeki o ışık" ifadelerini kullandı.

Teori ve uygulama buluşması:

İktisat Fakültesi Dekanı Ercan Taşkın, etkinliğin öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgileri gerçek iş hayatı örnekleriyle pekiştirmesine imkân verdiğini belirtti. Taşkın, ders programı kapsamında kentte faaliyet gösteren markaların yöneticilerini ve sahiplerini davet ettiklerini, bunun öğrencilerin uygulama odaklı öğrenmesini sağladığını aktardı.

Söyleşi sırasında Olçar ayrıca sıfır atık temasına değindi ve COP31 çerçevesinde geri dönüşüm odaklı eserlerin sergileneceğini bildirdi. Etkinlik, Nida Olçar’ın tecrübelerini uygulamalı anlatımı ve öğrencilerin sorularıyla tamamlanarak sona erdi.

Bu buluşma, gençlere marka yaratma sürecine ilişkin içgörü sunarken aynı zamanda kadın girişimciliğinin iş hayatındaki rolünü ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarını üniversite ortamına taşıdı.

NİDA OLÇAR, 750 ÖĞRENCİYE MARKALAŞMA VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ANLATTI