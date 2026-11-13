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Bakırköy ve Silivri'de 2 bin 456 parçalık tarihi eser ağı çöktü

İstanbul polisi Bakırköy ve Silivri'de eş zamanlı baskınlarda Interpol kayıtlı eserlerin de bulunduğu 2 bin 456 parça tarihi obje ele geçirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bakırköy ve Silivri'de 2 bin 456 parçalık tarihi eser ağı çöktü

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takipler sonucu söz konusu şahsın Interpol kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri ticaret amacıyla bulundurduğu tespit edildi.

Baskın ve ele geçirilen eserler:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bakırköy ve Silivri'de tespit edilen 3 ikamet ile 8 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda hedeflenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ile heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 parça eser ve obje ele geçirildi.

Adli işlem ve teslimat:

Ele geçirilen kültür varlıkları, incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edilecek. Eserleri yurt dışına satmaya çalıştığı ve Interpol kayıtlarıyla ilişkilendirildiği tespit edilen şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

İSTANBUL BAKIRKÖY VE SİLİVRİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİHİ ESER OPERASYONUNDA, ARALARINDA ALTIN VE...

İSTANBUL BAKIRKÖY VE SİLİVRİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİHİ ESER OPERASYONUNDA, ARALARINDA ALTIN VE GÜMÜŞ SİKKELER, KILIÇLAR VE HEYKEL PARÇALARININ DA BULUNDUĞU 2 BİN 456 ESER VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ. INTERPOL KAYITLARINDA ÇALINTI OLARAK YER ALAN ESERLERİ YURT DIŞINA SATMAYA ÇALIŞAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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