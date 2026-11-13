Eskişehir'de kumlubel parkı davası: iki kişinin öldüğü silahlı çatışmanın ilk duruşması yapıldı

Davanın ilk duruşması yapıldı

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2 Ağustos 2025 günü saat 01.20'de Kumlubel Parkı'nda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Olayda yaşamını yitirenler Volkan Taşdelen (34) ve Enes Öz (20) olarak kaydedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında tutukluların bulunduğu toplam 5 sanık hakim karşısına çıktı.

olayın gelişimi:

Savunma ve iddialara göre tartışma, Tekel bayisi işleten Volkan Taşdelen ile daha önce bayide çalışan olduğu öne sürülen Ahmet D. (18) arasındaki husumetten kaynaklandı. Olay gecesi parka buluşmak için gelen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan arbedede Volkan Taşdelen ve Enes Öz ağır şekilde yaralandı; kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdiler. Olayda ayrıca Ali Han D. (23) ve Cevdet D. (35) yaralandı.

sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık Cevdet D., mahkemedeki ifadesinde Volkan ile tartışma sırasında Volkan'ın elindeki silahı aldığını ve kendini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi: "Volkan'ın elindeki silahı aldım ve kendimi koruma amaçlı ateş etmeye başladım." Cevdet, olay sırasında kendi üzerinde silah, bıçak veya sopa olmadığını belirtti.

Tutuklu Umut U., parka tek başına değil Cevdet ile birlikte gittiklerini, arbede sırasında Volkan'ın bağırmasıyla uzak mesafeden ateş edildiğini ve kendisinin Volkan'ın arkasına sığındığını savundu: "Olayda kimseye ateş etmedim."

Ahmet D. ise daha önce Volkan'ın yanında çalıştığını, baskı gördüğünü iddia ederek o gece parkta bulunmadığını; silah seslerini duyunca panikle parka gittiğini ve kimseye sopa ile vurmadığını ifade etti.

SEGBİS ile savunma veren tutuklu Bayram S., olay sırasında kurusıkı olduğu belirtilen silahıyla havaya bir el ateş ettiğini ve kimseye hedef gözeterek ateş etmediğini söyledi. Tutuksuz sanık Ali Han D. ise üzerinde silah bulunmadığını, beline ve bacağına isabet eden iki mermiyle bayıldığını anlattı ve diğer sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

mahkemenin ara kararı ve salonun atmosferi:

Duruşmada mağdurların yakınları söz alırken zaman zaman gergin anlar yaşandı; maktul Volkan Taşdelen'in annesi Yasemin Ö. savunma sırasında fenalaştı. Mahkeme heyeti, salon düzenine ilişkin tarafları uyardıktan sonra kimlik tespitleri ve savunmaları aldı.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklardan Bayram S.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve tutuksuz sanık Ali Han D. hakkındaki adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine karar verildi. Heyet, tanık beyanlarının alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme süreci, tarafların ek delil ve tanık beyanlarıyla derinleşecek; dosyada otopsi ve kan raporlarına ilişkin değerlendirmeler ile saldırının nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar kritik rol oynayacak.

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