Mirası yaşatılıyor: Nuri Demirağ'a vefa ve bölge yatırımları

Nuri Demirağ ölüm yıldönümünde anıldı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk havacılık ve sanayi tarihinin önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ı ölüm yıldönümünde anarak onun vizyonuna dikkat çekti. Güler, Demirağ gibi öncü şahsiyetlerin genç nesillere iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Demirağ'ın mirası:

Nuri Demirağ, 1886'da Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu ve Türkiye tarihinde birçok altyapı ve sanayi projesiyle yer aldı. Ülkenin yaklaşık 10 bin kilometrelik demiryolu ağının 1.250 kilometrelik bölümünün inşasına katkı sağladı, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurdu ve burada Nu.D-36 adlı yerli uçağı üretti. Ayrıca ilk yerli paraşütü geliştiren, İstanbul Boğazı'na köprü ve Kaban üzerine baraj yapılması gibi fikirleriyle de öncü oldu. Demirağ, 13 Kasım 1957'de, 71 yaşındayken vefat etti.

Bölgesel yatırımlar ve isimlendirme:

Güler, Divriği'de Demirağ'ın döneminde yapılan havaalanı alanının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katkısıyla tekrar ihya edildiğini söyledi. Açıklamaya göre bölgeye yaklaşık 1.150 metre uzunluğunda, pervaneli uçakların iniş-kalkış yapabileceği bir pist kazandırıldı. Ayrıca havaalanına ve organize sanayi bölgesine Nuri Demirağ ismi verildi ve bu isimlerin yaşatılacağı vurgulandı.

Güler'in çağrısı ve birlik vurgusu:

AK Parti Grup Başkanı, Demirağ'ın vizyonunun teknolojik gelişmelere uyum ve sanayiyle entegrasyon üzerine kurulu olduğunu belirterek, üniversiteler, iş dünyası ve sanayi temsilcilerinin bu değişime hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Güler, gençlere sanayi öncülerinin öneminin öğretilmesi gerektiğini, ülkenin birliğinin, beraberliğinin, refahı ve kalkınmasının öncelik olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca terörsüz Türkiye hedefi ve ülke bütünlüğünün korunmasının altını çizdi; geçmişte Sivas'ın yaşadığı acılara atıfta bulunarak benzer olayların tekrarlanmasını istemediğini dile getirdi.

Güler, Demirağ'ın hatırasını canlı tutma kararlılığını tekrar ederek, "Demirağ ismini yaşatacağız" mesajını paylaştı ve Sivaslı hemşehrilerinin de bu çabaya destek vereceğini belirtti.

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