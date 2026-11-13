Işıklı doğal yaşam parkı açılışa hazırlanıyor

Işıklı doğal yaşam parkı'nda son aşamaya gelindi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte hayata geçirilen projenin hızla ilerlediğini belirtti. 210 milyon liralık yatırımla inşa edilen Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nda çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını, parkın toplamda 200 bin metrekare alana yayıldığını açıkladı.

Projenin kapsamı ve altyapı çalışmaları:

Yetkililer, parkın peyzaj alanları, sosyal donatılar ve yürüyüş yolları gibi birden fazla kullanım alanını kapsadığını vurguladı. Projede; sosyal alanlardan yürüyüş yollarına kadar uzanan ve farklı ihtiyaçlara cevap verecek 11 farklı fonksiyonda altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu aşamada altyapı, drenaj ve temel düzenlemeler öncelikli olarak yürütüldü.

Kalan işler ve hizmete açılma süreci:

Peyzaj ve üstyapı uygulamalarının tamamlanmasının ardından parkın halka açılması planlanıyor. Belediye yetkilileri, kalan son işleri takvime bağladıklarını ve kısa süre içinde ziyaretçilerin kullanımına sunacaklarını belirtti.

Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın tamamlanmasıyla Aydın'da kentlilere yeni bir yeşil alan ve sosyal yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor. Proje, bölgeye nefes aldıracak bir rekreasyon alanı olarak öne çıkarken, belediye başkanı çalışmaların Aydın için önemine dikkat çekti ve hizmete sunulana kadar sürecin takip edileceğini söyledi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 210 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLECEK OLAN IŞIKLI DOĞAL YAŞAM PARKI’NDA ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80’NİNİN TAMAMLANDIĞI AÇIKLADI