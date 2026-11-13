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Çatıda oyun facia getirdi: havalandırma kapağı kırılınca çocuk 6. kattan düştü

Antalya Kepez'te çatıda bulunan V.M.K., havalandırma kapağının kırılmasıyla 6. kattan düşüp yaralandı; itfaiye kurtarıp Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıda oyun facia getirdi: havalandırma kapağı kırılınca çocuk 6. kattan düştü

Olayın meydana geldiği yer ve an:

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 sokak üzerinde bulunan bir sitenin B bloğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte çatıya çıkan V.M.K., çıktığı yerden inmeye çalışırken asansör dairesinin üzerinden atladığı havalandırma boşluğu kapağının kırılmasıyla 6. kattan aşağıya düştü.

Müdahale ve kurtarma:

Apartman sakinlerinin çocuğun feryatlarını duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kepez İtfaiye istasyonunda görevli itfaiye erleri, çocuğu sedyeye alarak havalandırma boşluğu penceresinden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından V.M.K., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ortak alan güvenliği ve riskler:

Yaşanan kaza, çatılar ve havalandırma boşlukları gibi ortak kullanım alanlarındaki eksik veya hasarlı güvenlik donanımlarının çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu gösteriyor. Bu tür yerlerde kapakların sağlamlığı ve genel çocuk güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

ANTALYA’DA OTURDUĞU APARTMANIN ÇATISINA ÇIKAN ÇOCUK İNMEK İSTEDİĞİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNUN...

ANTALYA’DA OTURDUĞU APARTMANIN ÇATISINA ÇIKAN ÇOCUK İNMEK İSTEDİĞİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNUN KAPAĞININ KIRILMASI NEDENİYLE 6. KATTAN DÜŞEREK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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