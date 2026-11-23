Olayın gelişimi:

Bakırköy'de bulunan ahşap metruk binanın bir kısmı yola devrildi. Devrilen bölümün boyutu ve yaydığı tehlike, olayın ilk tespitine göre çevrede risk oluşturuyor.

Güvenlik endişeleri:

Yola devrilen parçalar araç ve yaya trafiği açısından potansiyel tehlike yaratıyor. Bölgede geçici güvenlik önlemleri alınması, ek çökme riskinin azaltılması açısından önem taşıyor.

Beklenen adımlar:

Olayın kesin nedeni ve kapsamı, yapılacak teknik incelemelerle netleşecek. Benzer durumların tekrarlanmaması için metruk yapıların tespiti, güvenli hale getirilmesi veya kaldırılması yönünde adımlar atılması gerekiyor.

Bakırköy bulunan ahşap metruk binanın bir kısmı yola devrildi