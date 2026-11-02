Melikgazi'de toptan züccaciye mağazasında yangın, ekiplerin müdahalesi sürüyor

olay yeri ve ilk bilgiler:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında, yetkililerin verdiği bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor, söndürme çalışmalarına öncelik verildi.

müdahale süreci ve ekiplerin çalışması:

İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütüyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekletiliyor. Bölgeden gelen ilk görüntülerde duman yoğunluğunun yüksek olduğu gözlendi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerindeki incelemeler ve görüntü kayıtlarının değerlendirilmesiyle birlikte yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Kamu güvenliği ve trafik akışına ilişkin tedbirler sürdürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE PLASTİK VE ZÜCCACİYE TOPTAN SATIŞ MAĞAZASINDA YANGIN ÇIKTI. ÇOK SAYIDA EKİBİN SEVK EDİLDİĞİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.