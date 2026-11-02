Tuzla'ya ruhsatlı gündüz bakımevi: 160 çocuğa tam zamanlı güvenli ortam

Tuzla'da bakanlığın onayladığı ilk tam zamanlı gündüz bakımevi açıldı

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle resmi olarak hizmete girdi. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve çocukların aileleri katıldı.

bakan göktaş'ın vurguları:

Bakan Göktaş törende erken çocukluğu sadece bir bakım meselesi olarak görmediklerini, bunun bir gelecek meselesi olduğunun altını çizdi ve şu noktaları paylaştı: bu düzenlemenin merkezinde çocukların güvenliği ve sağlıklı ortamlarda büyümesi bulunduğu, kamu, özel ve belediye tesislerinde aynı standartların uygulanacağı. Göktaş, 27 Haziran'da yapılan mevzuat değişikliğine işaret ederek, 25 ilde 345 belediye kreşi ve gündüz bakımevinin başvuru ve inceleme sürecinin devam ettiğini belirtti ve Tuzla Belediyesinin yeni düzenlemenin ardından çocuklar için bakımevi açan ilk kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

bakımevinin hizmet ve kapasite özellikleri:

Tuzla Belediyesi tarafından tasarlanan merkez, toplam 160 çocuk kapasiteli olup 8 etkinlik sınıfı ve 1 ortak oyun sınıfı olmak üzere 9 sınıf alanı içeriyor. Merkezde 36–69 aylık çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık müfredatı doğrultusunda eğitim verilecek; İngilizce ve spor eğitimiyle gelişim desteklenecek.

Bakımevinde çocukların bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak titizlikle planlanmış hizmetler sunulacak ve her çocuğa günde üç öğün beslenme sağlanacak. Çalışan ebeveynlerin ihtiyaçları gözetilerek merkez hafta içi 08.30–17.00 saatleri arasında açık olacak ve sabah ile akşam yarımşar saatlik teslim-alma esnekliği uygulanacak.

valilik ve belediye iş birliği:

İstanbul Valisi Davut Gül, kent ölçeğinde eğitim ve diğer hizmet alanlarında tüm kurumların destek vermesi gerektiğini belirterek Tuzla için üç yeni gündüz bakımevini destekleyebileceklerini söyledi. Başkan Bingöl ise projenin sadece fiziki bir mekan sunmakla kalmayıp çocukların oyun, öğrenme ve güven duygusunu güçlendirecek şekilde tasarlandığını; maddi duruma bakılmaksızın her çocuğun kaliteli eğitime ulaşmasının toplumsal adalet gereği olduğunu ifade etti. Başkan ayrıca merkezde beslenme programlarının diyetisyen hesaplarıyla hazırlandığını ve gelecek yıl iki yeni gündüz bakımevini daha açma hedefi bulunduğunu aktardı.

Tören konuşmalarında sıkça tekrar edilen tema, ebeveynlerin içinin rahat olacağı, ruhsatlı ve denetime tabi merkezlerin yaygınlaştırılması oldu. Açılışı yapılan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, Tuzla’da ruhsatlandırılmış ilk gündüz bakımevlerinden biri olarak çevresine örnek teşkil etmeyi hedefliyor. Bakanlık yetkilileri ve belediye, kuruluş aşamasından işleyişine kadar rehberlik etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu merkezle birlikte Tuzla'da genç nüfusun yaratıcı ve güvenli bir ortamda desteklenmesine yönelik adımların somutlaştığı, ailelere nefes aldıracak hizmetlerin artacağı vurgulandı. Merkezin kapısından girecek çocuklara neşe, ailelere ise güvenli bir bakım sözü verildi.

DUA VE KURDELE KESİMİ