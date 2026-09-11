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Bakışma kavgası hastaneye taşındı, şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bakışma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla, diğeri darp sonucu yaralandı; 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:22

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakışma kavgası hastaneye taşındı, şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakışma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre B.K., bakışma nedeniyle H.B. tarafından sol baldırından kesici bir aletle yaralandı. Olay sırasında H.B. de sol kaşının üstü ve kafasının arka kısmından darp sonucu yaralandı. Her iki yaralı da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kavga sırasında H.B.'nin darp edilmesine karıştığı iddia edilen M.H.S. (18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki M.H.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüpheliyi tutuklama kararıyla cezaevine teslim etti. Olayla ilgili olarak yaralanan kişiler hakkında adli süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BAKIŞMA NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ DARP EDEREK YARALAYAN ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BAKIŞMA NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ DARP EDEREK YARALAYAN M.H.S.(18) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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