Kahramanmaraş'ta gece yarısı hemzemin geçitte kaza: tırlardan birine tren çarptı

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenle tır çarpışması

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada, hemzemin geçitte çarpışan tırlardan birine demiryolda seyreden bir yük treni çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, tırlarda ve trenin çarpma noktasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ve konum:

Kaza, dün gece saatlerinde Türkoğlu ilçesi Minehüyük Mahallesi demiryolu kavşağında gerçekleşti. Sürücüleri öğrenilemeyen iki tır önce birbirine çarptı; çarpışma sonrası tırlardan birisinin bulunduğu noktaya demiryolundan geçen yük treni geldi ve tıra çarptı.

Can kaybı, hasar ve görüntüler:

Kaza sonucunda ölüm veya yaralanma bildirilmedi, ancak araçlarda ve ray hattında maddi hasar oluştu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler kaza sırasındaki muhtemel detayları belgeledi.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE 2 TIRIN ÇARPIŞMASININ ARDINDAN TIRLARDAN BİRİNE TREN ÇARPTI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.