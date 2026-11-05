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Kahramanmaraş'ta gece yarısı hemzemin geçitte kaza: tırlardan birine tren çarptı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün gece hemzemin geçitte iki tır çarpıştı; çarpışan tırlardan birine demiryolda seyreden yük treni çarptı, can kaybı yok.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahramanmaraş'ta gece yarısı hemzemin geçitte kaza: tırlardan birine tren çarptı

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenle tır çarpışması

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada, hemzemin geçitte çarpışan tırlardan birine demiryolda seyreden bir yük treni çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, tırlarda ve trenin çarpma noktasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ve konum:

Kaza, dün gece saatlerinde Türkoğlu ilçesi Minehüyük Mahallesi demiryolu kavşağında gerçekleşti. Sürücüleri öğrenilemeyen iki tır önce birbirine çarptı; çarpışma sonrası tırlardan birisinin bulunduğu noktaya demiryolundan geçen yük treni geldi ve tıra çarptı.

Can kaybı, hasar ve görüntüler:

Kaza sonucunda ölüm veya yaralanma bildirilmedi, ancak araçlarda ve ray hattında maddi hasar oluştu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler kaza sırasındaki muhtemel detayları belgeledi.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE 2 TIRIN ÇARPIŞMASININ ARDINDAN TIRLARDAN BİRİNE TREN ÇARPTI....

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE 2 TIRIN ÇARPIŞMASININ ARDINDAN TIRLARDAN BİRİNE TREN ÇARPTI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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