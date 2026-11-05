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Kırsalda ulaşım güçlendi: Gürsu'da 10 kilometrelik yol sathi kaplama ile yenilendi

Şahin Biba öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu'da altı güzergahta toplam yaklaşık 10 kilometrelik yolu sathi kaplama ile yeniledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsalda ulaşım güçlendi: Gürsu'da 10 kilometrelik yol sathi kaplama ile yenilendi

Çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vekili Şahin Biba liderliğinde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Gürsu ilçesinde altyapı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Gürsu'nun altı farklı noktasında toplamda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda yol üzerinde sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi.

Koordineli çalışma ile yenilenen güzergahlar arasında; İğdir Köyü ile Kazıklı Köyü arasındaki 4 kilometrelik bağlantı yolu, Hasanköy - İstiklal Mahallesi arasındaki 1,5 kilometrelik bağlantı, Kazıklıköyü Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik yol, Adaköy'deki 1,2 kilometrelik Buzhane Sokak, Ağaköy'deki 300 metrelik bölüm ve İstiklal Mahallesi'ndeki yaklaşık 1 kilometrelik yol yer aldı.

Belediye ve ilçe yetkililerinin açıklaması:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bölgede tarım ve sera faaliyetlerinin yoğun olduğunu belirterek çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Işık, 'Bölgemizde hem tarım alanları hem seralar var. Vatandaşlarımızın da ulaşım konforlarını sağlamak adına Bursa Büyükşehir Belediyemizle görüştük. Karşılıklı uyum ve çalışma ile ilçemizde toplamda 10 kilometre yolu satih kaplama yaptık. Tüm ekiplere ve özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba’ya çok teşekkür ediyorum' dedi.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hedef, kırsalda ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşların güvenli ve kesintisiz yolculuk yapmasını sağlamak olarak açıklandı. Ekiplerin sahadaki koordinasyonu ve yerel yönetimlerle iş birliği, projenin hızlı ve planlı ilerlemesine katkı sundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA BAŞKANLIĞINDA BAŞLATILAN ULAŞIM SEFERBERLİĞİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA BAŞKANLIĞINDA BAŞLATILAN ULAŞIM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARAFINDAN GÜRSU’DAYAKLAŞIK 10 KİLOMETRELİK YOLDA ÇALIŞMA YAPILDI. GÜRSU’NUN ALTI NOKTASINDAKİ FARKLI GÜZERGAHLARDA SATHİ KAPLAMA İŞLEMİ YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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