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Kayı Obası Ankara'da çocuklara Türk kültürünü yaşayarak öğretiyor

Ankara Çubuk'ta kurulan Kayı Obası, otağlar, at biniciliği ve okçulukla çocuklara Türk kültürünü yaşayarak öğretiyor ve geleceğe miras bırakmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayı Obası Ankara'da çocuklara Türk kültürünü yaşayarak öğretiyor

Kayı Obası genç kuşaklara kültürü deneyimleyerek aktarıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından kurulan Kayı Obası, geleneksel otağları, at biniciliği ve okçuluk faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Proje, çocukların ve ziyaretçilerin Türk kültürünü sadece izlemekle kalmayıp, yaşayarak öğrenmelerine imkân veriyor.

çocuk merkezli uygulamalar ve tesisler:

Proje sorumluları, obayı çocukların kötü ortamlardan uzak, kendi kültür ve medeniyetlerini tanıyıp yaşadıkları bir mekân olarak tasarladıklarını belirtiyor. Mehmet Karapınar, Kayı Obası'nda otağlar, at binme alanı, kilim hanesi, marangoz hanesi ve aş hanesi olduğunu; ayrıca küçük bir hayvanat bahçesinde ördek, tavuk ve tavşanların bulunduğunu aktarıyor. Karapınar, "Kayı Obası hiçbir ticari faaliyet gözetmeksizin tamamen hizmet odaklı yapılmış olan bir projedir" diyerek projenin amaç odaklı yapısını vurguluyor.

Obada ziyaretçiler, at binme ve ok atma gibi geleneksel etkinliklere doğrudan katılarak tarihle bağ kuruyor; el sanatları tanıtımları sayesinde çocuklar zanaatlere dokunma imkânı buluyor.

geleneksel kıyafetler ve okçuluğun ruhu:

Kemankeş ocağı sorumlusu Harun Reşit Şeker, misafirlerin geleneksel Alp kıyafetleri ile karşılandığını ve okçuluk ile at biniciliğinin anlatıldığını söylüyor. Şeker, kemankeşlerin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan el aldıklarını belirterek, "Ya Hakk deyip oklarımızı atıyoruz" ifadesini kullanıyor ve projenin tarihî referanslara dayandığını vurguluyor.

Şeker, projenin temel hedefinin misafirlere kendi geleneklerini, kültürünü ve tarihini hatırlatmak olduğunu belirterek, ziyaretçilerin obada geçmişin atmosferini hissetmelerini sağladıklarını aktarıyor.

ziyaretçi yoğunluğu ve gelecek hedefi:

Hafta sonları Kayı Obası'nın 150 ile 250 arasında ziyaretçi ağırladığı belirtiliyor. Şeker, misafirlerin kıl çadırlarda o dönemin atmosferini yaşayıp atlara binerek geçmişin pratiklerini deneyimlediklerini ve her gelenin mutlaka bir ok atmasını istediklerini söylüyor. Proje ekibi, obayı gelecek nesillere bir miras olarak bırakmayı hedeflediklerini belirtiyor; Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da projenin yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını ve Ankara'dan olduğu kadar Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi çektiğini ifade ediyor.

Kayı Obası, hizmet odaklı yapısı, deneyimsel öğrenme olanakları ve tarihî referanslarıyla genç kuşaklara Türk kültürünü somut şekilde aktarmayı amaçlayan bir alan olarak öne çıkıyor.

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE KURULAN KAYI OBASI, GELENEKSEL OTAĞLARI, AT BİNİCİLİĞİ VE OKÇULUK...

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE KURULAN KAYI OBASI, GELENEKSEL OTAĞLARI, AT BİNİCİLİĞİ VE OKÇULUK FAALİYETLERİYLE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE TAŞIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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