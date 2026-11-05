Aydınfest yeni tarihle geri dönüyor: konserler 6-7 kasımda Tekstil Park’ta

Aydınfest yeni tarihle gerçekleştirilecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest’in, yağış nedeniyle ertelenen ve daha sonra Çine ilçesine düşen şehit acısı nedeniyle tekrar ertelenen programının yeni tarihleri açıklandı. Festivalin kalan etkinlikleri 6-7 Kasım tarihlerinde Tekstil Park'ta gerçekleştirilecek.

6 Kasım programı:

6 Kasım Cuma günü programı 19.00'da Afra, 20.30'da Ankara Echoes ve 22.15'te Fatma Turgut sahne alacak.

7 Kasım programı:

7 Kasım Cumartesi günü etkinlikler 17.30'da başlayacak olan Color Party ile açılacak. Günün konser programında 19.00'da Mela Bedel, 20.30'da Manuş Baba ve 22.15'te Gazapizm yer alıyor.

Başkanın daveti:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekstil Park’ta düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AYDINFEST’İN ERTELENEN KONSER PROGRAMI VE COLOR PARTY ETKİNLİĞİNİN YENİ TARİHLERİ BELLİ OLDU. YAĞIŞ NEDENİYLE ERTELENEN, ARDINDAN DA AYDIN’A DÜŞEN ŞEHİT ACISI DOLAYISIYLA YENİDEN İLERİ BİR TARİHE ALINAN FESTİVAL, 6-7 KASIM TARİHLERİNDE TEKSTİL PARK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.