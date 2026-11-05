Akvaryum taşımasında piranha elini ısırdı, sahibi beslemeye devam edecek

Akvaryum taşımasında piranha ısırığı haberi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, Hatay’daki deprem sonrası ailesiyle birlikte Manavgat’a taşınan Mehmet Demir akvaryumunu temizlerken piranhanın saldırısına uğradı. Demir, içinde piranha ve çöpçü balığı bulunan akvaryumu yeni yerine koymadan önce temizlemek istediğini, balıkların büyüklüğü nedeniyle kepçe yerine elini kullandığını belirtti.

taşınma ve ısırık anı:

Demir, yaklaşık 1,5 yıl önce yavru olarak aldığı iki piranhadan birini sorunsuzca aldığını, ancak diğerini alırken balığın avcunu ve parmağını ısırdığını anlattı. Olay sırasında avcunun ortasından demir para büyüklüğünde bir et parçasının koptuğunu söyledi. Balığa isim verdiği ve saldıran pirananın adının "Netanyahu" olduğu bildirildi.

tedavi ve açıklamalar:

Isırığın ardından Demir, eşinin yönlendirmesiyle vakit kaybetmeden Manavgat Devlet Hastanesine giderek müdahale yaptırdı ve sağlık ekiplerinin işlemlerinin ardından taburcu edildi. Demir, balıkların başka bir akvaryuma aktarımı sırasında uygun büyüklükte kepçe kullanılmasını önerdi ve olayın kendisini pirana beslemekten alıkoymayacağını, yine piranha besleyebileceğini ifade etti: "Bu olay benim pirana beslemeyeceğim anlamı taşımıyor. Yine besleyebilirim."

MEHMET DEMİR AÇIKLAMA YAPTI