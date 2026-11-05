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Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobil çarptı; güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Niğde'de 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde kontrolden çıkan 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak çay içen bir kişiye çarptı; yaralı kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobil çarptı; güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

kaza anı görüntülerde:

Niğde'de kaldırımda oturan ve çay içen bir kişinin, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 24 Ekim'de gerçekleşti.

görüntülerde dikkati çeken ayrıntılar:

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kontrolden çıkan 51 AEP 108 plakalı otomobilin kaldırıma doğru ilerlediği görülüyor. Kaldırımda bulunan kişilerden biri aracı son anda fark ederek uzaklaşırken, otomobil çay içen kişiye çarpıyor ve olay yerinde kısa süreli bir karışıklık yaşanıyor.

olay sonrası müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE’DE KALDIRIMDA ÇAY İÇEN KİŞİYE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA...

NİĞDE’DE KALDIRIMDA ÇAY İÇEN KİŞİYE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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