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Gençlerden dönüşüme ortaklık teklifi: Akbank Fellowship altıncı dönem başvuruları

Akbank Gençlik Akademisi ve Onarım Atölyesi işbirliğiyle 18-25 yaş üniversite öğrencilerine açık 8 aylık Akbank Fellowship 6. dönem başvuruları başladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlerden dönüşüme ortaklık teklifi: Akbank Fellowship altıncı dönem başvuruları

Programın kapsamı:

Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında, Onarım Atölyesi işbirliğiyle yürütülen Akbank Fellowship Programı altıncı dönem başvurularını açtı. Program, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençleri ortak bir öğrenme alanında buluşturmayı hedefliyor. Sekiz ay sürecek program hibrit bir modelle; çevrim içi oturumlar ile İstanbul’daki yüz yüze buluşmaları bir araya getiriyor.

Kimler başvurabilir:

Programa 18-25 yaş arası ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor. Başvuru sürecinde adayların okuduğu bölümden çok dünyaya bakışları, hangi meselelerin peşinden gidecekleri ve topluluğa nasıl katkı sunmak istedikleri ön planda tutuluyor. Farklı disiplinlerden gençlerin bir arada olduğu katılımcı yapısı amaçlanıyor.

Deneyim ve yöntemler:

Program boyunca Fellow’lar sürdürülebilirlik, teknoloji, sosyal girişimcilik, davranış bilimleri, sanat, tasarım odaklı düşünme ve duygusal zekâ başlıklarında yeni bakış açıları kazanacak. Eğitim içeriği tersine mentörlük, akran öğrenmesi, sosyal girişim tasarımı, uzman buluşmaları ve topluluk çalışmaları gibi uygulamalı bileşenleri içeriyor. İstanbul’daki yüz yüze etkinlikler ile çevrim içi oturumlar gençlere çok yönlü bir gelişim deneyimi sunacak.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, programın altıncı dönemine ilişkin değerlendirmesinde, "Akbank Fellowship Programı’nın altıncı yılında da farklı disiplinlerden gençlerin birbirinden öğrendiği, fikirlerini sınadığı ve toplumsal etki üreten çözümler geliştirdiği bir alan açıyoruz. Tersine mentörlükten akran öğrenmesine, etki girişimi tasarımından ilham buluşmalarına uzanan deneyimlerle gençlerin kendi yollarını kurmalarını destekliyoruz. Merak eden, sorular soran ve harekete geçmek isteyen tüm üniversiteli gençleri bu topluluğa katılmaya davet ediyoruz. Gençleri geleceğin katılımcıları olmaya değil, dönüşümün bugünden söz sahibi ortakları olmaya davet ediyoruz" dedi.

Programa katılmak isteyen adaylar için başvurular 10 Ekim'e kadar devam ediyor.

AKBANK GENÇLİK AKADEMİSİ ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLEN VE ONARIM ATÖLYESİ İŞBİRLİĞİNDE HAYATA GEÇEN...

AKBANK GENÇLİK AKADEMİSİ ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLEN VE ONARIM ATÖLYESİ İŞBİRLİĞİNDE HAYATA GEÇEN, 18-25 YAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN AKBANK FELLOWSHİP PROGRAMI’NIN 6’NCI DÖNEM BAŞVURULARI AÇILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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