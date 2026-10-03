Söke'de çocuklardan AYSEM kurslarına yoğun ilgi

AYSEM kurslarında yoğun başvuru:

Aydın Sanat Eğitim Modeli (AYSEM) kapsamında Söke'de açılan kurslara başvurular yoğun bir tempoyla devam ediyor. Programın hedefi, çocukların hem teknik hem de yaratıcı yönlerini destekleyerek işitsel, görsel, sahne sanatları ve edebiyat alanlarında yeteneklerini geliştirmek.

Yerel eğitim ve kültür odaklı bu inisiyatif, aileler arasında da ilgi gördü; kursların çocukların sosyal beceri ve özgüven gelişimine katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Uygulamalı atölye çalışmaları ile teorik eğitimin dengelendiği program, farklı yaş gruplarına uygun içerikler sunuyor.

Kursların içeriği:

AYSEM kapsamında planlanan dersler arasında işitsel eğitim, görsel sanat uygulamaları, sahne sanatları atölyeleri ve edebiyat çalışmaları yer alıyor. Eğitimlerin amacı, çocukların yaratıcılığını beslemek ve erken yaşta sanatla tanışmalarını sağlamak olarak açıklandı.

Kayıt ve başvuru bilgileri:

Kayıt işlemleri Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulunda yürütülüyor ve başvurular yoğun katılımla sürüyor. AYSEM kurslarına kayıt yaptırmak isteyen veli ve öğrencilerin bugün saat 13.00'e kadar okuldaki kayıt noktasına başvurmaları gerekiyor. Son başvuru saatine dikkat edilmesi önem taşıyor.

Yetkililer, kursların önümüzdeki dönemlerde de benzer bir programla devam edeceğini belirterek ilgili aileleri bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE AYDIN SANAT EĞİTİM MODELİ (AYSEM) KAPSAMINDA DÜZENLENEN KURSLARIN KAYITLARI YOĞUN İLGİYLE DEVAM EDİYOR.