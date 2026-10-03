Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Söke'de çocuklardan AYSEM kurslarına yoğun ilgi

Aydın'ın Söke ilçesinde yürütülen AYSEM kurslarına çocuklardan yoğun ilgi sürüyor; işitsel, görsel, sahne sanatları ve edebiyat eğitimleri için kayıtlar bugün saat 13.00'e kadar.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Söke'de çocuklardan AYSEM kurslarına yoğun ilgi

AYSEM kurslarında yoğun başvuru:

Aydın Sanat Eğitim Modeli (AYSEM) kapsamında Söke'de açılan kurslara başvurular yoğun bir tempoyla devam ediyor. Programın hedefi, çocukların hem teknik hem de yaratıcı yönlerini destekleyerek işitsel, görsel, sahne sanatları ve edebiyat alanlarında yeteneklerini geliştirmek.

Yerel eğitim ve kültür odaklı bu inisiyatif, aileler arasında da ilgi gördü; kursların çocukların sosyal beceri ve özgüven gelişimine katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Uygulamalı atölye çalışmaları ile teorik eğitimin dengelendiği program, farklı yaş gruplarına uygun içerikler sunuyor.

Kursların içeriği:

AYSEM kapsamında planlanan dersler arasında işitsel eğitim, görsel sanat uygulamaları, sahne sanatları atölyeleri ve edebiyat çalışmaları yer alıyor. Eğitimlerin amacı, çocukların yaratıcılığını beslemek ve erken yaşta sanatla tanışmalarını sağlamak olarak açıklandı.

Kayıt ve başvuru bilgileri:

Kayıt işlemleri Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulunda yürütülüyor ve başvurular yoğun katılımla sürüyor. AYSEM kurslarına kayıt yaptırmak isteyen veli ve öğrencilerin bugün saat 13.00'e kadar okuldaki kayıt noktasına başvurmaları gerekiyor. Son başvuru saatine dikkat edilmesi önem taşıyor.

Yetkililer, kursların önümüzdeki dönemlerde de benzer bir programla devam edeceğini belirterek ilgili aileleri bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE AYDIN SANAT EĞİTİM MODELİ (AYSEM) KAPSAMINDA DÜZENLENEN KURSLARIN...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE AYDIN SANAT EĞİTİM MODELİ (AYSEM) KAPSAMINDA DÜZENLENEN KURSLARIN KAYITLARI YOĞUN İLGİYLE DEVAM EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerden dönüşüme ortaklık teklifi: Akbank Fellowship altıncı dönem başvurular...
images

Velilere okul ve medya dengesi öğretildi: Adana'da aile eğitimi
images

Baklan’da bağımlılıkla mücadelede kurumlar birlikte yol haritası belirledi
images

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi

Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklentisi

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi