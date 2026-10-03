Velilere okul ve medya dengesi öğretildi: Adana'da aile eğitimi

Eğitimin düzenlenişi:

Adana'da, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Hasan Adalı Anadolu Lisesi velilerine yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Programda velilere 'Okul ve Aile Hayatı' ile 'Bilinçli Medya Kullanımı' konularında bilgiler aktarıldı. Oturumda ailelerin çocukların eğitim hayatındaki rolü, evde sağlanabilecek destekler ve medya kullanımında alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Eğitim, ailelere teorik açıklamaların yanı sıra uygulamaya dönük öneriler de sundu.

Velilerin soruları ve uzman yanıtları:

Programın sonunda katılımcı velilerin konuya ilişkin soruları, eğitim veren uzman tarafından yanıtlandı. Oturum, velilerin pratik kaygılarına çözüm odaklı yaklaşan yanıtlarla tamamlandı ve okul-ev iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

ADANA’DA VELİLERE YÖNELİK “OKUL VE AİLE HAYATI” İLE “BİLİNÇLİ MEDYA KULLANIMI” KONULARINDA EĞİTİM DÜZENLENDİ.