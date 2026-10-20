Balayıyla başlayan bisiklet yolculuğu Beyşehir'de misafirlikle sürdü

İskoç çift Beyşehir'de misafir edildi

İskoçya'dan yola çıkarak Avrupa'yı bisikletleriyle gezmeyi tercih eden Jaskva Foster ve Hannah Read çifti, Türkiye rotalarında Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı. Tur masraflarını karşılayabilmek için evlerini sattıkları belirtilen çift, belirledikleri sabit bir güzergâh yerine paralarının yettiği yere kadar pedal çevirmeyi planlıyorlardı.

Nasıl gerçekleşti:

Yolculuk sırasında etkili olan aşırı yağışa yakalanan Foster ve Read, zorlu hava koşulları nedeniyle rahatsızlandı. Hastalanmaları üzerine bölgedeki yetkililere haber verildi ve çift, geçici sağlık ve dinlenme ihtiyaçları için ilçe merkezindeki imkânlardan faydalandırıldı.

Yerel destek ve konaklama:

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından karşılanan çift, birkaç gün süreyle Beyşehir Uluslararası Bisiklet Evi'nde misafir edildi. Dernek başkanı Mustafa Büyükkafalı, şiddetli yağışa maruz kalan ve sağlık sorunları yaşayan çifti dernek olarak ağırladıklarını belirtti. Yerel destek sayesinde çift kısa sürede dinlenme fırsatı buldu ve rotalarına devam etmeden önce toparlanma imkânı sağlandı.

Çiftin hikâyesi, uzun yol bisikletçiliğinin planlanmamış riskler barındırdığını ve yerel dayanışmanın seyahat edenlere nasıl somut destek sunduğunu gösteren bir örnek olarak kayda geçti. Foster ve Read, sağlıkları düzeldikten sonra yollarına devam etmeyi planlıyorlar.

BALAYI İÇİN BİSİKLETLERİYLE AVRUPA TURUNA ÇIKAN İSKOÇ ÇİFT, TÜRKİYE YOLCULUĞUNDA KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNE ULAŞTI. ŞİDDETLİ YAĞIŞTA HASTALANAN ÇİFT, BEYŞEHİR BİSİKLET EVİ’NDE BİRKAÇ GÜN MİSAFİR EDİLDİ.