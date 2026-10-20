Körfez'de yetenek keşfi: çocuk ve gençlere ücretsiz yedi branşlı sanat eğitimi

Körfez Belediyesi Sanat Merkezi yeni eğitim dönemine başladı

Körfez Belediyesi Sanat Merkezi, ilçe genelindeki 7-25 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik yeni dönem eğitimlerini başlattı. Merkezde ücretsiz olarak sunulan programlarda tiyatro, piyano, resim, bağlama, keman, bateri ve gitar branşları yer alıyor. Kurslar, farklı yaş gruplarına uygun programlarla katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Eğitim içerikleri ve uygulamalar:

Tiyatro kursuna katılan öğrenciler sahne deneyimi kazanırken, müzik branşlarında yapılan çalışmalar enstrüman çalabilme becerisini ön plana çıkarıyor. Resim atölyelerinde ise katılımcılar hayal güçlerini farklı tekniklerle ifade etme fırsatı buluyor. Dersler hem bireysel hem grup çalışmaları şeklinde düzenleniyor; uygulamalı atölyeler ve performans etkinlikleri ile öğrenme destekleniyor.

Sosyal ve kişisel gelişime katkı:

Merkez yetkilileri, programların amacını çocuk ve gençlerin yeni ilgi alanları keşfetmesi, özgüvenlerinin artması ve sosyal ilişkilerinin güçlenmesi olarak özetliyor. Kursların 7-25 yaş aralığında farklı ihtiyaçlara cevap verecek biçimde yapılandırılması, katılımcıların hem teknik hem de iletişim becerilerini eş zamanlı geliştirmesine olanak sağlıyor.

Kayıt ve katılım koşulları hakkında bilgi almak isteyenler için belediye yetkilileri merkezle iletişime geçilmesini öneriyor. Sanat merkezinin ücretsiz eğitimleri, ilçe gençliğinin kültürel ve yaratıcı potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KÖRFEZ BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ'NDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI. MERKEZDE 7-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUK VE GENÇLERE TİYATRO, PİYANO, RESİM, BAĞLAMA, KEMAN, BATERİ VE GİTAR BRANŞLARINDA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLİYOR.