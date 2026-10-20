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Kartepe'de dayanışma sürüyor: Kocaman hasar gören aileleri ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şiddetli yağış sonrası evleri zarar gören aileleri ziyaret edip ihtiyaçları dinledi, çalışmaları anlattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartepe'de dayanışma sürüyor: Kocaman hasar gören aileleri ziyaret etti

Başkanın ziyaretleri ve vatandaşla buluşması:

Mustafa Kocaman, ilçede etkili olan şiddetli yağışların ardından evleri zarar gören aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Afetin ilk anlarından itibaren sahadaki çalışmaları takip eden Kocaman, ziyaretlerinde vatandaşların yaşadığı sorunları ve öncelikli ihtiyaçları dinledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde vatandaşlarla birebir görüşen Kocaman, hem mağduriyetleri yerinde tespit etti hem de koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Başkan, çalışmaları yakından izlediklerini belirterek birlik mesajı verdi: "Her bir hemşehrimizin yaşadığı sıkıntı bizim de sıkıntımız, üzüntüsü bizim de üzüntümüz. Bu zor günlerde en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. El ele verecek, afetin izlerini hep birlikte sileceğiz. Yaralarımızı birlikte saracak, bu zor günleri yine birlikte aşacağız".

Belediye ekiplerinin müdahalesi ve öncelikler:

Kartepe Belediyesi ekipleri, yağışlardan etkilenen mahallelerde temizlik, yol açma ve oluşan olumsuzlukların giderilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların günlük yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarında müdahalelerini devam ettiriyor.

Başkan Kocaman'ın ziyaretleri, sahadaki koordinasyonun ve vatandaşla iletişimin sürdürüldüğüne dair bir gösterge olarak değerlendiriliyor; yetkililer çalışmaların öncelik sırasına göre ilerlediğini ve ihtiyaçların takip edildiğini belirtiyor.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, İLÇEDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN EVLERİ...

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, İLÇEDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN EVLERİ ZARAR GÖREN AİLELERİ ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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