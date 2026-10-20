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Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Muhtarlar Günü'nde Kaymakam Üzeyir Aziz Özeren ile muhtarlarla buluştu; mahalle ihtiyaçları ve iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

Pursaklar'da muhtarlar günü buluşması

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Muhtarlar Günü vesilesiyle ilçe kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de katıldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Programda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Belediye ve kaymakamlık yetkilileri, öncelikli hizmet alanlarının tespit edilmesi ve taleplerin ilgili birimlere yönlendirilmesi konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Muhtarların rolüne dair mesaj:

Başkan Çetin, muhtarların yerel yönetim ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın taleplerini ve beklentilerini bizlere ulaştıran en önemli paydaşlarımızdır." Bu yaklaşım doğrultusunda mahallelerin sorunlarının hızlı ve etkin çözümü için iş birliğinin süreceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca muhtarlarla düzenli iletişim ve ortak projeler geliştirme kararı alındı. Belediye yönetimi, Pursaklar'ın her mahallesine daha iyi hizmet ulaştırmak için muhtarlarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL ÇETİN, MUHTARLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE İLÇEDE GÖREV YAPAN...

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL ÇETİN, MUHTARLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE İLÇEDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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