Balbey'de metruk depolara müdahale: 15 kamyon atık taşındı

Operasyonun gerekçesi ve yürütülüşü:

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tarihi Balbey Mahallesi'nde hurdacı ve atık toplayıcılarına yönelik geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Müdahale, bölgede biriken hurda eşyalar ve geri dönüşüm atıklarının yol açtığı çevre kirliliği, kötü koku ve görsel olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yapıldı.

Operasyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle yürütüldü. Çalışma kapsamında metruk binalar, boş araziler ve ören yerleri detaylı şekilde denetlendi; usulsüz depolama ve yer kullanımına izin verilmedi.

Toplanan atıklar ve müdahale yöntemi:

Belediye ekipleri, metal hurdadan eski ev eşyalarına, kağıt ve plastik atıklardan çeşitli geri dönüşüm malzemelerine kadar birçok türde birikmiş atığı yerinden alarak temizledi. Kapıları zincirle kilitlenen depoların kilitleri kesilerek alanlar boşaltıldı ve güvenlik güçlerinin desteğiyle kontrol altına alındı.

Gün boyu süren çalışmada önceden belirlenen 7 farklı noktataki depolar ve açık alanlardan toplam 15 kamyon atık belediye araçları ile uzaklaştırıldı. Toplanan atıkların nakliyesi ve tasnifi, belediye ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Belediye yetkililerinin açıklaması:

Zabıta memuru Samet Gököz, yürütülen çalışmanın amacını açıklarken çevre temizliğinin ve kamu düzeninin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti. Gököz, denetimlerin çevre kirliliğine neden olan unsurları ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ve vatandaşların daha temiz, sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, benzer uygulamaların periyodik olarak devam edeceğini; usulsüz depolama ve metruk binaların kötüye kullanımına karşı kararlı denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Balbey Mahallesi gibi tarihi ve yerleşik alanlarda sürdürülen bu tür müdahaleler, hem koruma hem de yaşam kalitesinin artırılması açısından önem taşıyor. Belediye ekipleri, bölgedeki düzenlemelerin takibi ve temizliğin korunması için izleme faaliyetlerini sürdürecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ TARİHİ BALBEY MAHALLESİNDE HURDACI VE ATIK TOPLAYICILARINA YÖNELİK TEMİZLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ. HURDA EŞYA VE GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARININ DEPOLANDIĞI METRUK BİNALAR VE BOŞ ARAZİLERDEN 15 KAMYON ATIK BELEDİYE ARAÇLARI İLE KALDIRILDI.