Savur'da atıl kalan biyolojik arıtma tesisi yeniden devreye alınıyor

Çalışmalar son aşamaya geldi

MARSU Genel Müdürlüğü, Savur ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yeniden faaliyete geçirmek için yürütülen çalışmaların büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Kurum yetkilileri ile Savur Belediye Başkanı Av. Engin Uğur Hamidi ve büyükşehir yetkililerinin katılımıyla yapılan incelemelerde, tesisin fiziki gerçekleşme oranının %80 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Projenin yeniden devreye alınmasıyla ilçenin atıksu altyapısının güçlendirilmesi, dereye kontrolsüz şekilde deşarj edilen atıksuların engellenmesi ve çevresel kirlenmenin azaltılması hedefleniyor. MARSU yetkilileri, tesisin işletmeye girilmesiyle birlikte altyapı ve işletme maliyetlerinde iyileşme sağlanacağını, insan gücü ihtiyacının azalacağını belirtti.

İnceleme ve işbirliği süreci:

MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Özçelik, Tesisler Dairesi Başkanı Sıraç Kılıç ve beraberindeki ekip, Savur Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Erçin, tesisi "Savur açısından kritik öneme sahip" olarak nitelendirdi ve kısa süre içinde devreye alınacağını ifade etti. Çalışmaların başından itibaren desteklerini esirgemeyen Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Tuncay Akkoyun ile Savur Belediye Başkanı Hamidi'ye teşekkür edildi.

Tesisin kapasitesi ve bölgesel etkileri:

Tesis, 5 dönüm alan üzerinde kurulmakta olup günlük bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olacak. Mevcut düzenlemeyle yaklaşık 9 bin kişilik nüfusa hizmet verecek şekilde tasarlanan tesis, gelecekteki nüfus artışı dikkate alınarak kapasitesi 12 bin kişiye kadar planlandı. Projenin tamamlanmasının 2026 yılı sonuna kadar hedeflendiği belirtildi.

Erçin, tesiste proses açısından yeni teknolojilerin kullanılacağını ve tesisin İlbank kredisiyle planlanan atık su ve yağmur suyu projesine katkı sağlayacağını vurguladı. Bu sayede terfi istasyonlarına olan ihtiyaç azalacak, hatta bazı noktalarda terfi gereksinimi tamamen ortadan kalkabilecek. İşletme tarafında ise daha az personelle sürdürülecek bir altyapı hedefleniyor.

Savur Belediye Başkanı Av. Engin Uğur Hamidi ise tesisin tamamlanmasıyla Savur Deresi'nin eski temizliğine ve canlılığına kavuşacağını ifade etti. Hamidi, belediye ve MARSU ekipleri arasındaki işbirliğinin olumlu seyrettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Son olarak, tesis devreye alındığında hem halk sağlığı hem de çevre koruma açısından önemli kazanımlar sağlanması, kontrolsüz deşarjların önüne geçilmesi ve bölgesel altyapı dayanıklılığının artırılması bekleniyor.

MARSU GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERÇİN, SAVUR BELEDİYE BAŞKANI AV. ENGİN UĞUR HAMİDİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCI FEVZİ ÖZÇELİK, TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI SIRAÇ KILIÇ VE BERABERİNDEKİ GÖREVLİLERLE BİRLİKTE SAVUR İLÇESİNDE BULUNAN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ’Nİ YENİDEN FAALİYETE GEÇİRMEK AMACIYLA SAVUR BELEDİYESİ'NİN İŞBİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.