Bali köyündeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Bali köyü mevkiinde başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Olay, öğle saatlerinde görülürken söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale edildi.

yangının çıkışı ve ilk ihbar:

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bali köyü yakınlarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı ve yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine müdahale başlatıldı.

müdahale ve kontrol çalışmaları:

Bölgeye çok sayıda arazöz ile bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler hem havadan hem de karadan koordineli şekilde çalıştı; yoğun çaba sonucunda yangın bir buçuk saat içinde kontrol altına alındı.

Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı