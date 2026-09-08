Toptaş'ta başlayan ağaçlık yangını Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerliyor

Yangının başlaması ve yayılımı:
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve alevlerin Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerlediği bildirildi.
Müdahale çalışmaları:
Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, yangının önünü kesmek ve yangını söndürmek için eş zamanlı çalışma yürütüyor.
Gelişmeler takip ediliyor:
Yetkililer, yangınla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki durumun anbean takip edildiğini aktardı. Müdahale ekiplerinin çalışmaları devam ediyor ve yeni bilgilendirme yapılacağı belirtildi.
ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
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