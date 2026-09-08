Toptaş'ta başlayan ağaçlık yangını Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerliyor

Yangının başlaması ve yayılımı:

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve alevlerin Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerlediği bildirildi.

Müdahale çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, yangının önünü kesmek ve yangını söndürmek için eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Gelişmeler takip ediliyor:

Yetkililer, yangınla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki durumun anbean takip edildiğini aktardı. Müdahale ekiplerinin çalışmaları devam ediyor ve yeni bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI