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Toptaş'ta başlayan ağaçlık yangını Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerliyor

Kumluca Toptaş'ta ağaçlık alanda yangın çıktı; nedeni bilinmiyor. Yangın Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerliyor, hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Toptaş'ta başlayan ağaçlık yangını Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerliyor

Yangının başlaması ve yayılımı:

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve alevlerin Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerlediği bildirildi.

Müdahale çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, yangının önünü kesmek ve yangını söndürmek için eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Gelişmeler takip ediliyor:

Yetkililer, yangınla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki durumun anbean takip edildiğini aktardı. Müdahale ekiplerinin çalışmaları devam ediyor ve yeni bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

ANTALYA&#039;NIN KUMLUCA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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