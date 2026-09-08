Niğde'de bir haftalık güvenlik çalışmaları açıklandı

Niğde'de bir haftalık güvenlik çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde yürütülen asayiş çalışmaları sonuçları açıklandı. Bir haftalık uygulamalarda çeşitli suçlardan toplam 265 kişi hakkında işlem başlatıldı; adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.

gözaltılar, yakalamalar ve adli süreçler:

Çeşitli suçlardan aranan 42 kişi ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Narkotik operasyonlarında 27 şüpheli yakalanırken, bu kapsamda 2 kişi tutuklandı. Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 1 kişi yakalandı; kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 9 yabancı uyruklu hakkında işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ele geçirilen malzemeler ve uyuşturucu miktarları:

Yapılan arama ve uygulamalarda ele geçirilenler arasında 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 6 tabanca fişeği, kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 araç plakası, 2 bıçak ve bin 800 TL yer aldı.

Narkotik operasyonlarında toplam 369,77 gram uyuşturucu madde, 56 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 kök kenevir, 1 cep telefonu, 2 bin 600 TL ve 50 dolar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında ayrıca 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ile sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

olay yeri inceleme ve trafik denetimleri:

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasıyla toplam 13 olay vücut izlerinden aydınlatıldı: 3 hırsızlık, 2 ateşli silahla yaralama, 2 silahla tehdit, 2 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 kasten öldürme, 1 taksirle yaralama, 1 narkotik olayı ve 1 izinsiz kazı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 31.708 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilen toplam 1.923 sürücüye cezai işlem uygulandı; bunların 138'i motosiklet sürücüsüdür. Denetimlerde 147 araç (bunlardan 15 motosiklet) trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 382 araç sürücüsü kontrol edildi; bunlardan 34'ü motosiklet olmak üzere toplam 379 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

NİĞDE’DE BİR HAFTALIK GÜVENLİK BİLANÇOSU AÇIKLANDI