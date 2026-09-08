Eğitim ortamında güvenlik ihtiyacı: öğretmenlerin büyük çoğunluğu zorbalığa tanık

Türk Eğitim-Sen anketi okullarda zorbalık ve şiddetin boyutlarını ortaya koydu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenleri anarak, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlara acil tedbir çağrısında bulundu. Sendikanın 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğü ve toplam 2.296 öğretmenin katıldığı 'Okullarda Akran Zorbalığı ve Suça Karışan Çocuklar' anketi, okullarda güvenlik, rehberlik ve önleyici çalışma eksikliklerine dikkat çekti.

Anketin öne çıkan verileri:

Ankete katılan öğretmenlerin %65,2'si doğrudan akran zorbalığına tanık olduğunu, %24,2'si kısmen tanık olduğunu belirtmiş; böylece zorbalığa bir şekilde tanık olanların oranı %89,4 seviyesine ulaşmıştır. Öğretmenlerin değerlendirmesine göre zorbalığın yaygınlığı hakkında %49,2 'kısmen yaygın', %34,5 'açık biçimde yaygın' ifadelerini kullanmıştır.

Öğrencilerin yaşadıkları zorbalıkları yetişkinlerle paylaşma eğiliminin düşük olduğu da göze çarpıyor: katılımcıların %26,6'sı mağdurların yaşadıklarını öğretmen, idare ya da aileye anlatmadığını düşünüyor. Zorbalık fark edildiğinde öğretmenlerin en çok başvurduğu müdahaleler sırasıyla; %81,8 rehber öğretmen aracılığıyla görüşme sağlama, %81,7 mağdur öğrenciyle görüşme, %78 fail öğrenciye uyarı ve %65 aileleri bilgilendirme şeklinde gerçekleşmektedir.

Mekânsal dağılıma bakıldığında zorbalığın en fazla görüldüğü yerler %37,2 ile okul bahçesi, %19,5 ile sınıf, %16 ile sosyal medya ve %14,7 ile okul dışındaki alanlar olarak sıralanıyor. Rehberlik birimlerinin hem zorbalığı uygulayan hem de mağdur öğrenciler ile aileleriyle görüştüğünü belirtenlerin oranı %53,4 iken; önleyici çalışmalar ve farkındalık eğitimleri verildiğini ifade edenlerin oranı %28,3. Öğretmenlerin %16'sı müdahalelerin yeterli olmadığını düşünüyor.

Ankette ayrıca görev yapılan okulda suça karışan çocuk bulunduğunu belirten öğretmenlerin oranı %23,9 olarak kaydedildi; %44,6 böyle bir öğrenci olmadığını belirtirken, %31,5 bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Öneriler ve talepler:

Geylan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının 'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum' temasıyla başlatılmasını talep ettiklerini açıkladı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların okulların açılma sürecinde gerekli ve yeterli tedbirleri almasını istedi. Ayrıca 12-18 yaş grubunda işlenen ağır suçlar için uygulanan ceza sınırlarının yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Önleyici ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler arasında, rehberlik hizmetlerinin personel ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, düzenli psikolojik destek sağlanması ve psikolojik danışman sayısının artırılması yer alıyor. Geylan, okullarda her 100 öğrenciye en az 1 rehber öğretmen düşecek şekilde planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Okul ortak kullanım alanlarında gözetimin artırılması, giriş-çıkış denetimlerinin düzenlenmesi ve riskli bölgelerin belirlenmesi gibi somut tedbirlerin önemine işaret eden Geylan, madde kullanımı ve kesici/delici aletle okula gelme gibi durumların nadir görülse de ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Sonuçların, okullarda huzur ve güvenliğin sağlanması için çok sayıda veri sunduğu ve politika yapıcılar için yol gösterici olduğu ifade edildi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Okullarda şiddet ve akran zorbalığı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır"