Alevler yeşili kara örtüye çevirdi: Yaraş’ta 150 hektar zarar gördü

yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş mevkisinde dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak tarım arazisinden Muğla‑Denizli kara yolunu aştı ve Ula ilçesine bağlı Armutçuk Mahallesi yönüne ilerledi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede başlayan yangın, bölgedeki ekosistem ve üretim alanlarını hızla tehdit etti.

müdahale çalışmaları:

Söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Havadan müdahalede 13 helikopter ve 7 uçak görev aldı. Karadan ise Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 40 arazöz ve 200 personel ile ekipler yangına müdahale etti; Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

tahribat ve görüntüler:

Yangında 100 hektar ormanlık alan ile 50 hektar ziraat alanı zarar gördü. Ziraat sahalarında çok sayıda zeytin ağacı ve çeşitli tarım ürünleri etkilenirken, yangının geride bıraktığı geniş kül ve siyah örtü bölgenin daha önceki yeşil görünümünü büyük ölçüde değiştirdi. Olayın ardından bölge, drone ile havadan görüntülendi; görüntüler yangının ormanlık ve tarım alanlarında yarattığı tahribatın boyutunu ortaya koydu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, soğutma ve kontrol altına alma işlemlerinin ardından hasar tespitine ve alanın rehabilitasyonuna yönelik adımların planlanacağını açıkladı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YARAŞ MEVKİSİNDE DÜN SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE YAKLAŞIK 6 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA 100 HEKTAR ORMANLIK ALAN İLE 50 HEKTAR ZİRAAT ALANI ZARAR GÖRDÜ. YANGININ ARDINDAN YANAN SAHA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.