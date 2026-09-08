Kırsala 150 yeni yangın söndürme tankeriyle müdahale kapasitesi artırıldı

Törenle dağıtım yapıldı:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi amacıyla 150 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerini muhtarların hizmetine sundu. Dağıtım töreni, Büyükşehir Belediyesi miting ve toplanma alanında gerçekleştirildi ve tankerler mahalle temsilcilerine teslim edildi.

Yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu, birim maliyetinin ise yaklaşık 400 bin lira seviyesinde bulunduğu açıklandı. Belediye yetkilileri, tanker dağıtımının yanı sıra mahallelerin su altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Önceki uygulamalar ve ikinci etap:

Büyükşehir Belediyesi, daha önce 2017 yılında kırsal mahallelerin hizmetine 50 adet su tankeri sunmuştu. Geçen süreçte mahalle ihtiyaçları, risk bölgeleri ve talepler yeniden değerlendirildi; bunun sonucunda ikinci etap kapsamında 150 adet yangın söndürme tankeri daha mahallelere kazandırıldı.

Belediyenin hedefi, kırsal alanlarda hem ekipman hem de altyapı açısından kapsamlı bir iyileşme sağlamak. Bu kapsamda tankerler, mahallelerin ilk müdahale kapasitesini artırmayı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine kadar geçen süreyi kısaltmayı amaçlıyor.

Altyapı ve hedeflenen kapsam:

Erzurum genelinde yangınlara karşı altyapının güçlendirilmesi çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor. Bugüne kadar yaklaşık 370 mahallede hidrant ve vana montajı tamamlandı. Belediye yetkilileri, nihai hedeflerinin Erzurum'un 1.188 mahallesinin tamamına ulaşmak olduğunu vurguladı.

Bu çalışmalarla birlikte mahallelerin su teminine ilişkin zafiyetlerin giderilmesi, yangın anında kullanılabilecek su kaynaklarının erişilebilir hale getirilmesi ve yerel ilk müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Başkan Sekmen'in değerlendirmesi:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada belediyenin önceliğinin vatandaşın yanında olmak olduğunu söyledi. Sekmen, yapılan yatırımın parasal büyüklüğünden ziyade toplum yaşamına kattığı değerin önemli olduğunu belirtti ve 'önce tedbir, sonra tevekkül' anlayışını ilke edindiklerini ifade etti.

Sekmen, yangın güvenliğinin sadece ekipman teminiyle sınırlı olmadığını; su kaynaklarının güçlendirilmesi, altyapının hazırlanması ve itfaiyenin ulaşım imkânlarının artırılmasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, yatırımların amacının yangınların yaşanmamasını sağlamak olduğunu ve belediyenin bu alanda sorumluluğunu yerine getireceğini söyledi.

Konuşmasında dayanışma kültürüne atıfta bulunan Sekmen, yerel iş birliğinin ve imece geleneğinin yangınla mücadelede güçlü bir rol oynayacağını belirtti. Sekmen, yatırımların devam edeceğini; altyapı, yol, tarım ve hayvancılık alanlarında hem merkez hem kırsalda hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Son olarak Başkan Sekmen, dağıtımı yapılan tankerlerin mahallelere hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Erzurum Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye yetkilileri, çalışmaların ilerleyen dönemde de süreceğini bildirdi.

Erzurum’da kırsal mahallelere 150 yangın söndürme tankeri