Tutuksuz sanığın savunmasında 'sistem' vurgusu ve nakit ödemeler iddiası

Davanın 13. gününde tutuksuz sanık Eyüp Subaşı'nın savunması

‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasının ikinci duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Eyüp Subaşı, hakkındaki iddialara ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu; şirketlerinin ticari faaliyetlerine, ihalelere ve davaya konu ödemelere dair savunmasını tekrar etti.

Şirket iddiası ve ihalelere ilişkin savunma:

Subaşı, Panoffect Medya Anonim Şirketi ve bağlı şirketlerin kamu kaynaklarından doğrudan bir ödeme almadığını, yatırımlarını kendi sermayesiyle yaptıklarını belirtti. İddianamede yer alan suçlamalara karşı çıkarak, Panoffect Medya olarak girdiği ihalelerde Kültür A.Ş.'ye toplam 682 milyon kira ödediklerini ve grup olarak 20 milyon doların üzerinde, 2 milyarlık bir yatırım yaptıklarını savundu. Bu bağlamda ihalelerin "belgeli, ticari ve gerçek işler" olduğunu vurguladı ve kamu zararı olduğu iddiasını sorguladı.

Subaşı, ihaleler üzerinden kendisinden elde edildiği öne sürülen haksız gelirlerin örgüte fon sağlama amaçlı verildiği yönündeki iddiaları reddetmedi ancak bu durumun kendisi için ticari mağduriyet doğurduğunu, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Kendisini davada "ticari mağdur" olarak tanımladığını belirtti ve etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin içeriğinin arkasında olduğunu ifade etti.

"Sistem" kavramı ve danışmanların rolü:

Mahkeme başkanının, Subaşı'nın ifadelerinde tekrar eden "sistem" tanımına yönelik sorusu üzerine sanık, bu kelimenin özellikle danışmanlar tarafından sıkça kullanıldığını belirtti. Subaşı, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimlerden gelen talepler ya da sistematik yönlendirmeler olduğunda bunun iletişim dilinde "sistem" olarak algılandığını ve böyle bir yapı olduğuna dair izlenim edindiklerini söyledi. "Günün sonunda da sistem müsaade etmediği sürece biraz iş yapamaz hale geliyorsunuz" şeklinde ifade etti.

Nakit ödemeler ve çapraz sorgu:

Savcının soruları üzerine Subaşı, ihaleler karşılığında istenen yüzde 10 paya ilişkin beyanını ve ödemenin yapıldığı yerleri açıkladı. Subaşı, paranın birkaç kez Florya ve Mermerciler iş yerinde verildiğini, Ertan Yıldız adına ise kişisel olarak almadığını, bir aracı gönderildiğini söyledi. Verildiğini belirttiği tutarlar arasında 5 milyon, 5 milyon ve 10 milyon olmak üzere üç ayrı rakamın bulunduğunu aktardı.

Subaşı ayrıca ekranların devrine ilişkin süreçte yaşadıklarını, başlangıçta sözlü olarak 75 milyon civarında bir anlaşma teklif edildiğini; ancak Murat Ongun yönlendirmesiyle devir rakamının kabul edilemeyecek ölçüde düşürülerek 46 milyona indirildiğini anlattı. Bu durumu "sistematik bir yıldırma ve anlaşmaya zorlama" olarak değerlendirdiğini söyledi ve bu baskılar sonucu bazı reklam yerlerinin kendilerinden alındığını belirtti.

Genel olarak Subaşı, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin içeriğini ve olayları anlattığını, bunları inkar etmediğini ancak "örgüt üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini yineleyerek çapraz sorguya hazır olduğunu ifade etti.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanık savunma yaptı