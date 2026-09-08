Balıkesir tarım fuarıyla üretimi bilim ve teknolojiyle buluşturacak

Balıkesir'de tarım ve hayvancılık buluşması:

Balıkesir, geniş coğrafyası ve verimli arazileriyle tarımda güçlü konumunu 24-27 Eylül tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde düzenlenecek olan 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile yeniden vurgulayacak. Basın lansmanında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarın üretimi bilim ve teknolojiyle bir araya getirmek için önemli bir platform olacağını söyledi.

akın: üreticiyi güçlendirmek gelecek yatırımıdır:

Akın, Balıkesir'de üretilen ürünlerin yalnızca kent sınırlarını aşmadığını, Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaştığını belirterek üretimin arkasındaki emeğe dikkat çekti. Tarımın bugün küresel düzeyde stratejik bir mesele hâline geldiğini, iklim değişikliği, su kaynakları ve gıda arz güvenliği gibi konuların üretimin sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini vurguladı. Akın'ın sözleri özetle şunları içerdi: "Üreticisini güçlendiremeyen bir ülke, geleceğini güçlü kuramaz."

Belediye başkanı, üreticinin tarlada kalması, yetiştiricinin emeğinin karşılığını alması ve gençlerin toprakta bir gelecek görmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla üretim süreçlerinin bilim ve teknolojiyle daha fazla entegre edilmesinin öncelik olduğunu aktardı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

fuardan beklentiler ve hedefler:

Akın, "Tarımda Balıkesir Modeli" ile 20 ilçenin üretim potansiyelinin kendi yerel değerleriyle buluşturulduğunu belirtti. Tohumdan fidana, hayvancılıktan arıcılığa, sulamadan ürünün pazara ulaşmasına kadar zincirin her halkasında üreticinin yanında olma hedefi taşındığı ifade edildi. Fuarın ise bu yolculukta yeni iş birlikleri, pazar fırsatları ve teknoloji transferleri için bir merkez olacağı aktarıldı.

Akın, Balıkesir'in ürettiğini işleyecek, değere dönüştürecek, markalaştıracak ve yeni pazarlara ulaştıracak bir üretim merkezi olmasını istediklerini söyledi. Amaçları arasında üreticinin kazancını artırmak, yerel değerleri korumak ve genç nüfusu üretime teşvik ederek toprağa bağlı bir gelecek sunmak bulunuyor.

Konuşmasında "Balıkesir bizim ailemiz, Türkiye büyük ailemizdir" diyen Akın, fuarın Türkiye çapında dikkat çeken bir buluşma noktası olmasını hedeflediklerini vurguladı. Zengin toprakların fakir çiftçileri olmamasına izin vermeyeceklerini, üreticinin güçlenmesiyle elde edilen değerin yine o toprağın insanına dönüştürülmesini amaçladıklarını söyledi.

Basın lansmanında fuarın sektöre, üreticilere ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağı, teknoloji ve verimlilik odaklı uygulamaların sergileneceği, yeni pazar ve iş birliklerinin gündeme geleceği ifade edildi. Akın, 24-27 Eylül tarihlerinde tüm hemşehrilerini ve vatandaşları Balıkesir'e davet ederek organizasyona katkı veren kurum, firma ve kişilere teşekkür etti.

3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, hem bölgesel üretim kapasitesini görünür kılmayı hem de tarımda bilimsel ve teknolojik yaklaşımların yaygınlaşmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor. Fuara katılımın üreticinin yeni çözümlerle tanışması ve yerel üretimin değer kazanması bakımından önem taşıması bekleniyor.

BALIKESİR TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 24 EYLÜL’DE KAPILARINI AÇACAK