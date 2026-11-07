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GKV’li miniklerin sahnede anlattığı Atatürk sevgisi

GKV Özel Anaokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde hazırladıkları tiyatro ve şiirlerle duygusal bir anma gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

GKV’li miniklerin sahnede anlattığı Atatürk sevgisi

GKV Özel Anaokulu'nda anma programı:

GKV Özel Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde düzenlenen törenle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, miniklerin sahne performanslarıyla duygulu bir atmosfere dönüştü.

Törene, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, IB PYP koordinatörü Müge Teymur ile idareciler, öğretmenler, çok sayıda veli ve davetli katıldı.

Miniklerin sahne çalışması ve drama:

Programın en dikkat çeken bölümü, minik öğrencilerin hazırladığı drama gösterisiydi. Çocuklar sahnede Atatürk'ün annesi ve babasıyla olan sohbetini, çocuklara bıraktığı mesajları ve bugünlere kadar ulaşan fikirlerini içten bir performansla canlandırdı; izleyiciler zaman zaman duygulanırken alkışlarla destekledi. Masumiyet ve içtenlik, salondaki coşku ve özlemi bir araya getirdi.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, etkinlik sonrası emeği geçenleri kutlayarak "Bu anlamlı ve görkemli gösterinin hayata geçmesinde büyük pay sahibi olan Drama Öğretmeni Dilek Özkülekçi, Müzik Öğretmeni Ahmet Can Çeteci ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Meryem Gürsel’e, ayrıca hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen Sınıf Öğretmenleri Nilgün Efendioğlu ve Elif Kaplan’a ayrıca her zaman projelerin arkasında duran Okul Müdürü Selda Bozkurt’a, özverili çalışmalarından ötürü öğrencilere ve her daim iş birliğiyle okulun yanında olan değerli velilere içtenlikle şükranlar teşekkür ediyoruz" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kez daha GKV’li miniklerin kalbinde ve sesinde saygı, özlem ve minnetle yâd edildi.

GKV’Lİ MİNİKLERDEN YÜREKLERİ ISITAN 10 KASIM ANMASI

GKV’Lİ MİNİKLERDEN YÜREKLERİ ISITAN 10 KASIM ANMASI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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