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Akademisyenlere yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimleri Bartın'da tamamlandı

Bartın Üniversitesi'nde yapılan altı oturumluk eğitimle, akademisyenlerin ölçme ve değerlendirme yetkinlikleri YÖK politikaları doğrultusunda geliştirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Akademisyenlere yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimleri Bartın'da tamamlandı

Bartın Üniversitesi'nde ölçme ve değerlendirme eğitimi tamamlandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yeni yönelimleri doğrultusunda hazırlanan "Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme: Temel İlkeler ve Uygulamalar" başlıklı eğitim programı yoğun katılımla tamamlandı. Program, akademisyenlerin ölçme ve değerlendirme alanındaki uygulama becerilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimler Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerinde gerçekleştirildi ve altı oturum şeklinde düzenlendi. Oturumlarda BARÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can Demir, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bilicioğlu Güneş ve Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak Güzey tarafından YÖK'ün ölçme-değerlendirme yaklaşımına uygun içerikler aktarıldı. Programda, öğrencilerin bilgi düzeyinin yanı sıra üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesi ve disiplinlere uygun ölçme araçlarının seçimi üzerinde duruldu.

Amaç ve beklentiler:

Ara sınav dönemi öncesine denk getirilen programın amacı, akademisyenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki bilgi ve uygulama yeterliklerini artırmak ve farklı ölçme araçlarının etkin kullanımını yaygınlaştırmaktı. Farklı birimlerden katılan akademisyenlerin deneyim paylaşımlarıyla uygulamaya dönük yaklaşımlar pekiştirildi ve değerlendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı biçimde ele alındı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: TEMEL İLKELER VE UYGULAMALAR" EĞİTİM PROGRAMI YOĞUN KATILIMLA TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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