Ufuktaki yeni Türkiye için yerelden stratejiler Edremit'te tartışıldı

Edremit buluşması ve oturumların kapsamı:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürdürülen Uluslararası Vuslat Platformu 4. Balıkesir Buluşması, "Ufuktaki Yeni Türkiye Buluşması" temasıyla üç gün sürecek bir programla devam ediyor. Etkinlik kapsamında medya, eğitim, savunma sanayisi, güvenlik ve toplumsal bütünleşme başlıklarında çok sayıda oturum planlandı. Programın ilk gününde gerçekleştirilen Serbest Kürsü oturumu, yerel yönetimlerin geleceğe dönük vizyonunu, şehir güvenliğini ve toplumsal dayanışmayı odak noktasına aldı.

Serbest Kürsü oturumu ve başkanların katkıları:

Moderasyonunu Ümraniye Belediye Başkan Danışmanı Muhammed Sarı'nın üstlendiği oturuma; Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer katıldı. İki tur halinde gerçekleştirilen oturumda başkanlar, sahadan edindikleri tecrübeleri ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını paylaştı. Katılımcılar ayrıca ilçelerini tanıtma fırsatı buldu; özellikle Emin Ersoy, Havran'ın tarihî ve kültürel birikimi, tarımsal üretimi ve yöresel değerleri üzerinden ilçesini farklı yönleriyle anlattı.

Yerel yönetimlerin rolü ve sempozyumun hedefleri:

Görüşmelerde yerel yönetimlerin devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü temas noktalarından biri olduğuna vurgu yapıldı. Oturumlarda istişare kültürü, toplumsal huzur, kardeşlik hukuku ve yerel kalkınma'nın güçlü şehirlerin temel unsurları olduğu ifade edildi. Değerlendirmelerde şehirlerin yalnızca yol ve binalardan ibaret olmadığı; esas kalkınmanın insana, gençlere ve toplumsal dayanışmaya yapılan yatırımlarla sağlanacağı öne çıktı.

Salonun tamamen dolu olduğu serbest katılımlı oturum, yerelden yükselen bakış açısının geniş katılımla karşılık bulduğunu gösterdi. Sempozyumun ilerleyen oturumlarında millî savunma sanayisinde yerlilik, Mavi Vatan, terörsüz Türkiye, bölgesel barış, küresel güç dengeleri ve şehir diplomasisi gibi stratejik başlıklar ele alınacak. Ayrıca stratejik iletişim, hibrit tehditler ve dezenformasyonla mücadele konuları da programda yer alıyor. Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış oturumunun ardından sonuç bildirgesi sunulacak, teşekkür plaketleri takdim edilecek ve üç günlük buluşma aile fotoğrafıyla sonlandırılacak.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN DANIŞMANI MUHAMMED SARI'NIN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ OTURUMA KEPSUT BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL CANKUL, HAVRAN BELEDİYE BAŞKANI EMİN ERSOY, BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÖKSEL, DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN BAHÇAVAN VE MARMARA ADALAR BELEDİYE BAŞKANI AYDIN DİNÇER KATILDI.