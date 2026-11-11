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Balıkesir üniversitesinde yapay zeka çalışmalarını yönetecek koordinatörlük kuruldu

Balıkesir Üniversitesi, eğitim, araştırma ve yenilikçi projeleri eşgüdümlü yürütmek için Yapay Zeka Koordinatörlüğü kurdu; koordinatöre Öğr. Gör. Dr. Serpil Günaydın atandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:30

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EDİTÖR: İrem Özkan

Balıkesir üniversitesinde yapay zeka çalışmalarını yönetecek koordinatörlük kuruldu

Yapay zeka koordinatörlüğü faaliyete geçti

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yapay zeka alanındaki eğitim, araştırma, yenilikçilik ve topluma katkı çalışmalarını eşgüdümle yürütmek amacıyla Yapay Zeka Koordinatörlüğü kuruldu. Kurum içi faaliyetlerin planlanması, desteklenmesi ve izlenmesi görevini üstlenecek bu yapı, üniversitenin dijital dönüşüm hedefleriyle uyumlu hareket edecek.

Koordinatörlüğün görev ve öncelikleri:

Koordinatörlük; eğitim-öğretim programlarında yapay zekâ destekli uygulamaların yaygınlaştırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, yenilikçi projelerin teşvik edilmesi ve kurumsal uygulamaların geliştirilmesine odaklanacak. Ayrıca disiplinler arası araştırma ve projelerin teşvik edilmesi, veri analizi ve akademik üretim süreçlerine rehberlik sağlanması koordinatörlüğün temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Yapılacak çalışmalar "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)" ve Yükseköğretim Kurulu'nun "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" projesi ile uyumlu olacak. Koordinatörlük, güvenli, insan odaklı ve sorumlu yapay zekâ kullanımına dair ilkeleri üniversite genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyecek.

Uygulama alanları ve iş birlikleri:

Koordinatörlüğün faaliyetleri arasında eğitim, seminer ve atölye çalışmaları ile ders tasarımı, araştırma süreçleri ve veri analizi konularında rehberlik sağlanması yer alıyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirilerek Balıkesir ve bölgenin eğitim, sağlık, tarım, çevre, kültür, turizm, ekonomi ve sanayi alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik yapay zekâ çözümleri üretilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede üniversite içindeki farklı birimlerin çalışmaları ortak bir çatı altında toplanarak kaynakların etkin kullanımı, projelerin ölçeklenmesi ve toplumsal faydanın artırılması hedeflenecek.

Rektör ve koordinatörün değerlendirmeleri:

Prof. Dr. Yücel Oğurlu konuya ilişkin olarak, yapay zekânın kapsamlı bir dönüşümün parçası olduğuna dikkati çekti. Rektör Oğurlu şöyle dedi: "Üniversitemizin yapay zeka alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz; eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarda yapay zeka destekli uygulamaları yaygınlaştırmayı, akademik ve idari personelimizin bilgi ve yetkinliklerini artırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin de bu alanda üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmesini istiyoruz".

Öğr. Gör. Dr. Serpil Günaydın ise koordinatörlük görevine atandı. Günaydın, kuruluşun üniversitedeki yapay zekâ çalışmalarını ortak bir vizyon doğrultusunda geliştireceğini belirterek şunları söyledi: "Yapay zeka alanındaki akademik çalışmaları bir araya getirerek birimler arası iş birliğini güçlendirmeyi, akademik ve idari personelimizin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmeyi ve öğrencilerimizin bu alandaki yetkinliklerini desteklemeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde sürdüreceğiz".

Koordinatörlüğün kurulmasıyla üniversitenin yapay zekâ kapasitesinin kurumsal düzeyde organize edilmesi, proje üretme hızının artırılması ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik çözüm odaklı çalışmaların güçlendirilmesi bekleniyor.

BAÜN’DE YAPAY ZEKÂ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURULDU. KOORDİNATÖR OLARAK DA ÖĞR. GÖR. DR. SERPİL GÜNAYDIN...

BAÜN’DE YAPAY ZEKÂ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURULDU. KOORDİNATÖR OLARAK DA ÖĞR. GÖR. DR. SERPİL GÜNAYDIN GÖREVLENDİRİLDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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