Kocaeli'de teknoloji sahnesi: DevFest sektörü bir araya getiriyor

Kocaeli'de DevFest hazırlığı

Google Developer Groups (GDG) Kocaeli tarafından düzenlenen DevFest, yazılım ve teknoloji dünyasının profesyonellerini, öğrencilerini ve sektör liderlerini 14 Kasım Cumartesi günü Emexotel Kocaeli'de bir araya getirecek.

Öne çıkan temalar:

Etkinlik programında yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, web ve bulut teknolojileri gibi güncel başlıklar ele alınacak. Konuşmalar ve uygulamalı atölyeler, katılımcılara bu alanlarda yeni yaklaşımlar ve pratik bilgiler sunmayı hedefliyor.

Katılımcılar ve fırsatlar:

Yazılım geliştiricileri, üniversite öğrencileri, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarına açık olan etkinlik, katılımcılara sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma ve networking imkânı sağlayacak. Farklı seviyelerdeki oturumlar sayesinde hem deneyimli profesyoneller hem de öğrenme aşamasındaki katılımcılar için içerik bulunacak.

DevFest, yerel teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayarak bilgi paylaşımı ve iş birlikleri için bir platform sunuyor. Etkinlik günü program detayları ve katılım bilgileri GDG Kocaeli tarafından duyurulacak.

YAZILIM VE TEKNOLOJİ DÜNYASININ PROFESYONELLERİNİ, ÖĞRENCİLERİ VE SEKTÖR LİDERLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEK OLAN DEVFEST, 14 KASIM’DA KOCAELİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.